Układ Apple A19 Pro bije wydajnością Ryzena, tak jakby

A19 Pro dominuje w testach jednordzeniowych

Testy syntetyczne oczywiście nie mówią wiele o tym, jak naprawdę działają dane układy, ale pozwalają porównać cechy różnych układów. Wyniki osiągnięte przez układy A19 wskazują na przykład, że Apple bardzo mocno optymalizuje je pod kątem wydajności jednowątkowej – i tak flagowy procesor A19 Pro w modelu iPhone 17 Pro Max osiągnął niesamowity wynik 3895 punktów w teście jednordzeniowym Geekbench 6. To wzrost o około 10-15% w porównaniu z poprzednią generacją A18 Pro, która notowała dla pojedynczego rdzenia wynik ~3479 punktów. Jednak najbardziej interesujące jest porównanie z konkurencją.

Procesor Apple bez problemu wyprzedza bowiem popularnego Snapdragona 8 Elite, który z wynikiem 2862 punktów okazał się wolniejszy aż o 36%. Co więcej, nawet potężny AMD Ryzen 9 9950X nie dał rady i A19 Pro pokonał go, uzyskując wynik lepszy o około 11%. Apple pokonał też sam siebie, A19 wyprzedził bowiem układ M4 o ponad 5%.

Świetne wyniki w Geekbench są, delikatnie mówiąc, zwodnicze

Decyduje o tym architektura procesorów Apple A19 Pro. Układy te mają bowiem 6 rdzeni: dwa wydajne, taktowane zegarem 4,26 GHz oraz cztery energooszczędne. Dla porównania wspomniany Ryzen 9 9950X dysponuje dwunastoma wydajnymi rdzeniami, Apple M4 ma 4 wydajne rdzenie i w zależności od wersji 4-6 energooszczędnych. Snapdragon 8 Elite za to w ogóle nie ma typowych energooszczędnych rdzeni, składając się z 2 rdzeni określanych jako Prime i 6 wydajnych. Architektura układów A19 przystosowana jest do potrzeb systemu iOS, gdzie większość operacji wykonuje się w pojedynczym wątku, jednak w zadaniach wielowątkowych sprawdza się słabiej.

W testach wielordzeniowych A19 Pro osiągnął 9746 punktów, co daje już znacznie skromniejszą przewagę nad Snapdragonem 8 Elite (9461 punktów) wynoszącą zaledwie 2-3%. Tutaj widać wyraźnie ograniczenia mniejszej liczby rdzeni w porównaniu z desktopowymi procesorami – Ryzen osiąga tu wynik przekraczający 20 tysięcy punktów.

Prawdziwą rewolucją okazuje się jednak wydajność graficzna. GPU A19 Pro z sześcioma klastrami uzyskało 45 657 punktów, co oznacza wzrost o 37% względem poprzedniej generacji i wynik jest na tyle wysoki, że zbliża się do możliwości układów Apple M2 i M3 znanych z komputerów Mac, pozostając jednak w tyle za M4 (55054 pkt w MacBooku Air). Ryzen w tej kategorii rzecz jasna w ogóle się nie liczy, jako że nie ma zintegrowanego układu graficznego.

Na zakończenie jeszcze słowo o wynikach podstawowego układu A19 używanego w bazowym iPhone 17 – osiągnął 3608 punktów w teście jednordzeniowym i 8810 punktów dla testu wielordzeniowego. To bardzo przyzwoity wynik, wyższy o około 7% w porównaniu z zeszłorocznym A18 z iPhone 16.