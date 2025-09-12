Nowe sterowniki Nvidia GeForce 581.29 WHQL z optymalizacją dla Borderlands 4 

Podsumowanie artykułu . . .

Wsparcie dla nowych gier i profesjonalnych narzędzi

orderlands 4, którego premiera zaplanowana jest na 12 września 2025 roku, otrzymało pełne wsparcie optymalizacyjne. Gra będzie wykorzystywać technologie Nvidia DLSS 4 i FrameGen, co powinno przełożyć się na płynniejszą rozgrywkę. Oprócz tego, sterowniki przygotowują karty GeForce do pracy z Dying Light: The Beast. Wersja Studio Driver zyskała dodatkowo wsparcie dla Microsoft TRELLIS NIM, co rozszerza możliwości profesjonalnego wykorzystania kart graficznych.

Najważniejszą naprawą w tej wersji jest rozwiązanie problemów z wydajnością w Marvel Rivals. Gracze korzystający z poprzednich wersji 581.xx zgłaszali znaczące spadki płynności, które teraz zostały wyeliminowane. Niestety, kilka znanych błędów nadal czeka na rozwiązanie. Użytkownicy Counter-Strike 2 mogą nadal doświadczać zniekształceń tekstu podczas gry w rozdzielczości niższej niż natywna. Problem z Adobe Premiere Pro, powodujący zawieszanie się aplikacji podczas eksportu z akceleracją sprzętową, również pozostaje nierozwiązany.

Gracze Like a Dragon: Infinite Wealth mogą z kolei zauważyć migotanie efektów świetlnych na niektórych konfiguracjach sprzętowych. Niektórzy użytkownicy zgłaszają jednak problemy nawet po pobraniu oficjalnej wersji bezpośrednio od grupy zielonych. Przypadki czarnych ekranów podczas instalacji oraz nieznacznie obniżonej wydajności po aktualizacji sugerują, że nie wszystkie problemy zostały rozwiązana.

Sterowniki GeForce 581.29 WHQL są już dostępne do pobrania przez aplikację GeForce Experience lub bezpośrednio ze strony Nvidia. Dla graczy planujących rozgrywkę w Borderlands 4 od dnia premiery, aktualizacja wydaje się koniecznością, jeśli pragnie się doświadczyć pełnej satysfakcji z gry.