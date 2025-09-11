GeForce NOW z poważną aktualizacją – serwery RTX 5080 już działają

Podsumowanie artykułu . . .

Żegnaj Ada, witaj Blackwell

Usługa ma 3 poziomy dostępu – darmowy, performance i ultra. Im droższy wariant wybieramy, tym na lepszą jakość możemy liczyć – serwery dla wariantu ultra do niedawna pracowały na nietypowych kartach RTX 4080 z 24 GB RAM i tylko one gwarantowały dostęp do najnowszych technologii przetwarzania obrazu, w niektórych przypadkach oferując lepszą jakość w streamingu niż dla gier uruchamianych lokalnie na RTX 4080. Po premierze układów Blackwell i serii RTX 50XX było tylko kwestią czasu, aż nowa architektura trafi do backendu GeForce NOW – Nvidia o takim zamiarze poinformowała 19 sierpnia 2025 roku podczas targów IFA, wyznaczając 11 września na początek aktualizacji.

Nowe serwery oparte na architekturze NVIDIA Blackwell RTX oferują wydajność, która jeszcze do niedawna wydawała się abstrakcją w strumieniowaniu gier – dzięki aktualizacji pojawiła się możliwośc grania w rozdzielczościach sięgających nawet 5K i z obsługa HDR. DLSS 4 poprawia jakość dzięki nowemu algorytmowi skalowania, jednak przede wszystkim dzięki wieloklatkowemu generatorowi klatek pozwala nawet na 3-krotny wzrost klatkażu, kosztem niewielkiego spadku jakości.

Indiana Jones uruchomiony na serwerze GFN z układem RTX 5080

Oczywiście serwery RTX 5080 zarezerwowano wyłącznie dla abonentów najwyższego planu Ultimate, a sama architektura wdrażana jest stopniowo – nowe serwery działają już w kluczowych lokalizacjach w USA i Europie, w tym w Niemczech i Francji. Logując się do usługi z automatyczną lokalizacją trafiałem wciąż na RTX 4080, ale po zmianie lokalizacji serwera na Niemcy RTX 5080 były już dostępne – ciekawostką jest, że są to karty wyposażone w 52 GB RAM.

Czytaj też: Starlink w Polsce to już nie zabawka dla bogatych. Ceny spadły, wydajność w górę

Zmiany w GeForce NOW to nie tylko czysta moc RTX 5080

Kolejną zmianą jest wprowadzenie Cinematic-Quality Streaming (CQS) – do przekazywania obrazu służy teraz kodek AV1, kóry daje lepszą płynność, a co więcej, można go ustawić w kliencie usługi do pracy z kodowaniem koloru YUV 4:4:4 i 10 bitowym HDR – a pozwala uzyskać także bogatsze kolory, ostrzejsze krawędzie i lepszy kontrast. Jeśli tego mało, to dodatkową poprawę jakości grafiki uzyskamy dzięki nowym narzędziom AI do wyostrzania obrazu i filtrom wideo, które utrzymują wyraźny tekst i sceny akcji wolne od rozmycia i szumów.

Dzięki funkcji Install-to-Play można też korzystać z gier, które posiadamy, ale które nie są dostępne do grania natychmiastowo w GeForce NOW – warunkiem jest zgodność ze streamingiem Steam, co daje ponad 2200 dodatkowych tytułów dostępnych do zabawy. Na cel instalacji gier członkowie planów Ultimate i Performance otrzymają 100 GB pamięci w chmurze na każdą sesję, a można będzie także nabyć płatne rozszerzenia pamięci: 200 GB za 15 zł miesięcznie, 500 GB za 25 zł miesięcznie, a 1 TB za 39 zł miesięcznie.