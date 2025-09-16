Apple udostępnia iOS 26. Które modele dostaną aktualizację?

Podsumowanie artykułu . . .

iOS 26 już dostępny do pobrania. Apple wprowadza nowy design Liquid Glass

System iOS 26 wprowadza rewolucyjny design Liquid Glass, który według producenta stanowi jedną z największych wizualnych zmian w historii iPhone’a. Nowy interfejs wykorzystuje płynne animacje i przezroczyste elementy, które mają naśladować właściwości szkła płynnego. Design Liquid Glass oferuje dynamiczne tła reagujące na dotyk oraz gruntownie przeprojektowane ikony aplikacji z efektami głębi. Całość ma sprawiać wrażenie, jakby elementy interfejsu były wykonane z żywego, reagującego materiału.

Nowy wygląd to tylko wierzchołek góry lodowej. Apple dodało kilka naprawdę interesujących funkcji, które warto wypróbować.

Ulepszona sztuczna inteligencja – jeśli masz iPhone’a 15 Pro lub nowszy z włączoną funkcją Apple Intelligence, możesz teraz wyszukiwać dowolne elementy na ekranie, robiąc zrzut ekranu i zaznaczając to, czego szukasz. Co więcej, możesz użyć ChatGPT do generowania obrazów, a funkcja Image Playground pozwala tworzyć ilustracje na podstawie opisów tekstowych.

AutoMix w Apple Music – dla subskrybentów Apple Music jest nowa funkcja, która działa jak DJ. AutoMix używa sztucznej inteligencji, aby miksować utwory na liście odtwarzania, dostosowując tempo i rytm, co daje unikalne przejścia między piosenkami.

Nowe dzwonki i tła czatów – po długiej przerwie Apple dodaje aż siedem nowych dzwonków. Oprócz tego, w iMessage możesz teraz ustawiać animowane tła w czatach, co dodaje więcej życia i personalizacji.

Filtrowanie połączeń – iOS 26 wprowadza filtry połączeń, dzięki czemu nie musisz już odbierać numerów, których nie znasz. System automatycznie odbierze takie połączenie i poczeka, aż dzwoniący poda swoje imię i powód, a ty zdecydujesz, czy chcesz rozmawiać.

Aktualizacja iOS 26 jest dostępna dla wszystkich smartfonów od serii iPhone 11 wzwyż. Oznacza to, że jeśli masz któryś z poniższych modeli, możesz już pobierać nowy system:

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2022) i iPhone SE (2020)

Niestety, dla serii iPhone XR, iPhone XS i iPhone XS Max to koniec drogi. Te urządzenia nie otrzymają już iOS 26, a zamiast tego dostaną aktualizację iOS 18.7. Taka decyzja jest zgodna z polityką Apple, która zazwyczaj wspiera swoje urządzenia przez około 6-7 lat. iPhone XS i XS Max, wprowadzone w 2018 roku, otrzymywały aktualizacje przez siedem lat, co jak na standardy branży mobilnej jest imponującym wynikiem.

Warto pamiętać, że proces aktualizacji może potrwać, więc jeśli nie widzisz jej od razu, po prostu sprawdź w menu Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia.

iOS 26 z designem Liquid Glass to bez wątpienia znaczący krok naprzód w ewolucji mobilnych interfejsów. Mimo kontrowersji związanych z ograniczonym wsparciem dla starszych modeli i brakiem niektórych zapowiadanych funkcji, nowy system wprowadza świeże podejście do projektowania interfejsów użytkownika. Dla właścicieli kompatybilnych iPhone’ów to doskonała okazja do odkrycia nowych możliwości swoich urządzeń.