Seria iPhone 17 już w Plusie. Najnowsze smartfony dostępne z pakietem Apple One

Nowy iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17 w ofercie Plusa

Nowa generacja smartfonów od Apple’a przynosi sporo ulepszeń, zarówno w designie, jak i w środku. Każdy z modeli pracuje pod kontrolą iOS 26 i jest wyposażony w potężny procesor Apple A19 lub A19 Pro w zależności od modelu.

iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max — to flagowe modele z imponującymi wyświetlaczami OLED ProMotion 120 Hz (odpowiednio 6,3 cala i 6,9 cala). Oba mają potrójny aparat z tyłu, gdzie każdy z obiektywów ma rozdzielczość 48 Mpix. Wyróżniają się także nowym aparatem przednim Center Stage 18 Mpix. Modele Pro mają 12 GB RAM i nowy, wydajniejszy system chłodzenia. Za iPhone’a 17 Pro 256GB w Plusie zapłacimy 299 zł na start oraz np. 12 rat po 458,33 zł, łącznie 5798,96 zł, natomiast za model Pro Max 256 GB – 299 zł na start oraz np. 12 rat po 500 zł, łącznie 6299 zł.

iPhone Air — to jeden z najbardziej zaskakujących modeli w tegorocznej ofercie. Wyróżnia się najsmuklejszą konstrukcją w historii iPhone’a, o grubości zaledwie 5,6 mm i wadze 165 g. Wyposażono go w 6,5-calowy wyświetlacz OLED ProMotion 120 Hz, a także 48-megapikselowy aparat główny i 18-megapikselowy aparat przedni Center Stage. iPhone 17 Pro Max 256GB zapłacimy 299 zł na start oraz np. 12 rat po 500 zł, łącznie 6299 zł.

iPhone 17 – podstawowy model również doczekał się znaczących ulepszeń. Zyskał nieco większy ekran OLED o przekątnej 6,3 cala oraz odświeżanie 120 Hz, które do tej pory było zarezerwowane dla modeli Pro. Bateria o pojemności 3692 mAh zapewnia długi czas pracy, a za wydajność odpowiada procesor Apple A19 z 8 GB RAM. iPhone 17 256GB zapłacimy 299 zł na start oraz np. 12 rat po 308,33 zł, łącznie 3998,96 zł.

Przedsprzedaż w Plusie już trwa, a dostawy są planowane od 19 września. Smartfony można kupić w systemie ratalnym, rozkładając płatności na 12, 24 lub 36 rat.

Jednym z głównych atutów oferty Plusa jest możliwość zakupu nowych iPhone’ów z abonamentem, który zawiera pakiet Apple One. To rozwiązanie, które pozwala połączyć cztery popularne usługi w jednej subskrypcji. Mowa o:

Apple Music: Miliony utworów bez reklam.

Apple TV+: Dostęp do nagradzanych filmów i seriali.

Apple Arcade: Setki gier bez reklam i mikropłatności.

iCloud+: Dodatkowa przestrzeń w chmurze na zdjęcia, pliki i kopie zapasowe.

Plus oferuje dwa warianty tej subskrypcji: Plus Apple One dla użytkowników indywidualnych za 100 zł miesięcznie oraz Plus Apple One dla rodzin za 115 zł miesięcznie.

Najnowsza generacja iPhone’ów to bez wątpienia imponujący sprzęt. Wersje Pro oferują potężną moc i zaawansowane aparaty, a nowy iPhone Air kusi ultracienką obudową. Nawet podstawowy iPhone 17 zyskuje funkcje wcześniej zarezerwowane dla droższych modeli, takie jak odświeżanie 120 Hz. Zakup u operatora z możliwością rozłożenia płatności na raty oraz dostęp do unikalnego pakietu Apple One to kusząca propozycja. Jeśli szukasz wygodnego sposobu na wejście w ekosystem Apple i masz zamiar korzystać z wielu usług, oferta Plusa może okazać się bardzo atrakcyjna.