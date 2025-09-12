Cała rodzina iPhone 17 już dostępny w przedsprzedaży, populacja pieniędzy w portfelu zmniejsza się

Podsumowanie artykułu . . .

iPhone 17 w tej samej cenie co rok temu, ale za to w lepszej konfiguracji

Największe emocje budzi cena podstawowego iPhone 17. Apple w tym roku w końcu zrezygnowało z wersji 128 GB, a jej miejsce zajęła wersja z 256 GB pamięci flash, za którą zapłacimy 3999 złotych – dokładnie tyle samo, co za ubiegłoroczny model z połową tej pojemności. Wariant 512 GB wyceniony został na 4999 zł.

Apple wreszcie wsłuchało się w głos użytkowników, dodając do podstawowego wariantu wyświetlacz ProMotion z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz, dzięki czemu podstawowy wariant przestał przypominać biednego i nieco zapomnianego braciszka. IPhone 17 ma procesor Apple A19 z sześcioma rdzeniami, 8 GB RAM, podwójny aparat 48 Mpix z tyłu oraz przedni 18 Mpix z funkcją Center Stage. Całość chroni szkło z powłoką Ceramic Shield 2, a urządzenie waży 177 gramów przy wymiarach 149,6 × 71,5 × 7,95 mm.

iPhone Air stawia na smukłość

Nowy członek rodziny, iPhone Air jest zupełnie nowym pomysłem Apple, zastępując zarazem modele Plus. Air wyróżnia się smukłą konstrukcją – zaledwie 5,6 mm grubości to wynik, który robi wrażenie i budzi wątpliwości co do czasu pracy, zapewnianego przez małą, z konieczności, baterię.

Chętni do sprawdzenia jak Air będzie się sprawdzał w praktyce, muszą się przygotować na wydatek minimum 5299 złotych – za tyle mogą kupić wariant 256 GB. Dostępne są też wersje z 512 GB (6299 zł) i 1 TB (7299 zł). Jeden aparat tylny 48 Mpix z zoomem „o jakości optycznej” ×2 i przedni 18 Mpix dopełniają konfiguracji. Ramę wykonano z tytanu Grade 5, pochodzącego w 80% z recyklingu. Wraz z iPhone’em Air debiutuje także specjalny powerbank MagSafe za 499 zł – Apple chyba też ma wątpliwości co do czasu pracy smartfonu bez takich gadżetów, dość mocno bowiem promuje taki dodatkowy zakup.

Modele Pro i Pro Max z zaawansowanymi aparatami

Flagowce, czyli iPhone 17 Pro i Pro Max, oferują obudowę unibody z kutego aluminium i system chłodzenia z komorą parową, a także trzy aparaty po 48 Mpix z zakresem zoomu od ×0,5 do ×8 o jakości optycznej”. Ceny są typowe dla segmentu premium: wersja Pro startuje od 5799 zł za w model 256 GB, 6799 zł za 512 GB i 7799 zł za 1 TB. Duży Pro Max startuje od 6299 zł za 256 GB, 7299 zł za 512 GB i 8299 zł za 1 TB. Największy wariant z 2 TB pamięci flash ulży naszemu portfelowi o 10299 zł.

Tradycyjnie dla Apple przedsprzedaż trwa tydzień – od 19 września smartfony będą (albo i nie) dostępne normalnie w sprzedaży i tegoż dnia zamówienia przedsprzedażowe zaczną trafiać do odbiorców.