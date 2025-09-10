Apple wycofuje cztery modele iPhone’ów. To dobra okazja, żeby kupić je taniej

Podsumowanie artykułu . . .

Decyzja giganta z Cupertino dotyka milionów potencjalnych kupujących na całym świecie. Wraz z premierą nowej serii, firma po raz kolejny zastosowała swoją charakterystyczną strategię „nowe wchodzi, stare wychodzi”, która tym razem objęła aż cztery modele z poprzednich generacji.

Wraz z wprowadzeniem serii iPhone 17, Apple usunęło cztery starsze iPhone’y ze swojej strony internetowej i sklepów, odświeżając swoją ofertę telefonów. Z oficjalnej sprzedaży zniknęły iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max.

Ta strategia nie jest niczym nowym dla Apple – firma regularnie ogranicza swoją ofertę, aby skupić się na najnowszych modelach i uprościć wybór dla konsumentów. Wycofane telefony nadal będą dostępne u zewnętrznych sprzedawców, ale tylko do wyczerpania zapasów.

Pozostałe zapasy u innych detalistów prawdopodobnie zostaną objęte znacznymi obniżkami cen, co może być okazją dla oszczędnych kupujących. Jednak liczba dostępnych sztuk będzie ściśle ograniczona, ponieważ Apple już nie produkuje tych modeli.

Największą nowością w ofercie Apple jest iPhone Air – pierwszy ultracienki smartfon tej marki. To odpowiedź na rosnącą popularność smukłych konstrukcji, które oferują konkurenci jak Tecno czy Samsung ze swoim Galaxy S25 Edge.

Przedsprzedaż nowej serii iPhone 17 rozpocznie się w piątek 12 września, a telefony trafią do sklepów już 19 września 2025 roku. To stosunkowo krótki okres oczekiwania, który może przyspieszyć decyzje zakupowe konsumentów.

Przed oficjalną premierą pojawiły się przecieki sugerujące znaczące ulepszenia w nowej serii. Mowa o większych aparatach, lepszym systemie chłodzenia i pojemniejszych bateriach. iPhone Air wyróżnia się szczególnie smukłą obudową, nawiązując do filozofii designu znanej z laptopów MacBook Air.

Apple ustaliło następujące ceny dla nowej serii:

iPhone 17 : od 799 dolarów (od 3999 zł w Polsce)

: od 799 dolarów (od 3999 zł w Polsce) iPhone 17 Pro : od 1099 dolarów (od 5799 zł w Polsce)

: od 1099 dolarów (od 5799 zł w Polsce) iPhone 17 Pro Max : od 1199 dolarów (od 6299 zł w Polsce)

: od 1199 dolarów (od 6299 zł w Polsce) iPhone Air: od 999 dolarów (od 5299 zł w Polsce)

Ceny te plasują iPhone Air w środku oferty cenowej, między podstawowym modelem a wersją Pro. To ciekawe pozycjonowanie, które może wskazywać na kompromis między smukłą konstrukcją a funkcjonalnością.

Resztę oferty Apple również czekają zmiany. Modele iPhone 16 i iPhone 16 Plus otrzymały obniżkę ceny o 100 dolarów (około 362 zł), podczas gdy iPhone 16e zachował dotychczasową cenę.

Aktualne ceny starszych modeli to:

iPhone 16e : od 599 dolarów (od 2999 zł w Polsce)

: od 599 dolarów (od 2999 zł w Polsce) iPhone 16 : od 699 dolarów (około 3499 zł w Polsce)

: od 699 dolarów (około 3499 zł w Polsce) iPhone 16 Plus: od 799 dolarów (od 3999 zł w Polsce)

Warto zauważyć, że iPhone 16 Plus staje się wyjątkowy – to jedyny model z oznaczeniem Plus oficjalnie dostępny od Apple, ponieważ firma zrezygnowała z tego nazewnictwa w serii iPhone 17.

Wycofanie czterech modeli z oficjalnej sprzedaży nie oznacza ich całkowitego zniknięcia z rynku. Zewnętrzni sprzedawcy nadal będą oferować iPhone’y 15, 15 Plus, 16 Pro i 16 Pro Max, ale w ograniczonych ilościach.

Ta sytuacja może spowodować wojnę cenową wśród detalistów, którzy będą chcieli jak najszybciej pozbyć się zapasów. Dla konsumentów oznacza to potencjalne okazje, ale też konieczność szybkiego działania – po wyczerpaniu zapasów te modele znikną z rynku na dobre.