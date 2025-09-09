Najcieńszy w historii iPhone Air już tu jest! Koniec plotek

Podsumowanie artykułu . . .

Przełomowy design. iPhone Air jest cienki, lekki i trwały

iPhone Air to najcieńszy iPhone w historii, mierzący zaledwie 5,6 mm grubości, co czyni go niezwykle lekkim, a zarazem wygodnym w użytkowaniu. Wykonany z tytanu klasy 5 z błyszczącym wykończeniem, telefon zachwyca elegancją i solidnością. Nowa, precyzyjnie frezowana płaskowyżowa konstrukcja na tylnej obudowie mieści kamery, głośnik i układy Apple, maksymalizując przestrzeń dla baterii, co przekłada się na wyjątkowy czas pracy. Dlatego też wyspa jest większa niż mogłaby być, bo skrywa w sobie część podzespołów. I trzeba przyznać, jest to mądre i sensowne rozwiązanie problemów tak smukłej konstrukcji w dzisiejszych czasach.

Czytaj też: iPhone 17, iPhone 17 Pro i 17 Pro Max z bardzo dużymi zmianami. Czy wszystkim się spodobają?

Ceramic Shield 2 i trwałość. iPhone Air nie będzie się bał bend testów?

iPhone Air wprowadza Ceramic Shield 2 na przedniej szybie, które — jak dumnie przyznało Apple na konferencji — jest twardsze niż jakiekolwiek szkło w smartfonach, oferując trzykrotnie lepszą odporność na zarysowania i ulepszoną powłokę antyrefleksyjną redukującą odblaski. Po raz pierwszy Ceramic Shield chroni także tył urządzenia, zapewniając czterokrotnie większą odporność na pęknięcia w porównaniu z poprzednimi modelami. W połączeniu z tytanową ramą, iPhone Air nie złamie nam się w kieszeni i ma być gotowy na testy Jerry Rig Everything.

Co z wyświetlaczem?

Z przodu mamy 6,5-calowy ekran Super Retina XDR z technologią ProMotion oferuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Funkcja Always-On Display pozwala na podgląd kluczowych informacji przy minimalnym zużyciu energii, obniżając odświeżanie do 1 Hz, gdy ekran nie jest używany. Z jasnością szczytową 3000 nitów i dwukrotnie lepszym kontrastem na zewnątrz, iPhone Air ma sprawdzić się idealnie w każdych warunkach oświetleniowych.

Czytaj też: AirPods Pro 3 już oficjalnie! Apple znów rewolucjonizuje słuchawki?

Camera Control zostaje, mimo cienkiej konstrukcji

iPhone Air wyposażono w przycisk Action Button, umożliwiający szybki dostęp do różnych funkcji, który od serii 15 zastąpił słynny slider do wyciszania urządzenia. Mimo wielu różnych plotek, przycisk Camera Control nadal pozostaje — jeśli z niego nie korzystacie, to przypomnijmy, że pozwala on błyskawicznie uruchomić aparat lub aktywować funkcje Visual Intelligence. Użytkowo? Zależy od Waszych preferencji. Ale konstrukcyjnie jest to godne pochwały.

Zaawansowany system kamer z 48MP Fusion Camera na czele

iPhone Air oferuje wszechstronny system kamer z główną kamerą Fusion 48MP, która — zgodnie z zapewnieniami Apple — działa jak cztery obiektywy w jednym. Będziemy mogli wybierać spośród ogniskowych 28 mm i 35 mm, a teleobiektyw 2x z ulepszonym silnikiem Photonic Engine zapewni bardziej realistyczne detale i kolory, szczególnie w słabym świetle. Duży sensor 2,0 µm z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) zagwarantuje sensowną jakość zdjęć, nawet w trudnych warunkach.

Center Stage i Dual Capture

Innowacyjna przednia kamera Center Stage z 18MP sensorem w kwadratowym układzie dosłownie rewolucjonizuje selfie i wideo. Umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów w orientacji poziomej bez obracania telefonu, a w przypadku grupowych ujęć automatycznie poszerza pole widzenia, by zmieścić wszystkich w kadrze.

Funkcja Dual Capture pozwala z kolei nagrywać jednocześnie przednią i tylną kamerą, co jest idealne do rejestrowania reakcji użytkownika i otoczenia. To jedna z tych funkcji z Androida, którą chętnie wszyscy zobaczą na iPhone’ach. Center Stage zapewnia też ultra-stabilizowane wideo w 4K HDR oraz płynne kadrowanie podczas rozmów FaceTime.

Nowy potok przetwarzania obrazu umożliwia również tworzenie portretów nowej generacji z funkcją Focus Control, która automatycznie rejestruje dane głębi, pozwalając na edytowanie zdjęć w aplikacji Zdjęcia po ich wykonaniu. iPhone Air wspiera także najnowszą generację Photographic Styles, w tym nowy styl Bright, który rozjaśnia odcienie skóry i dodaje żywości całemu obrazowi. Wideo nagrywane w 4K60 fps Dolby Vision z dźwiękiem przestrzennym, trybem Action Mode i redukcją szumu wiatru oferuje kinową jakość.

Czytaj też: Każdy Apple Watch doczekał się nowej generacji! Co zaoferuje Ultra 3, Series 11 i SE 3?

Moc Apple Silicon. A19 Pro, N1 i C1X

Serce iPhone’a Air to trio układów zaprojektowanych przez Apple — A19 Pro, N1 i C1X. A19 Pro z 6-rdzeniowym CPU i 5-rdzeniowym GPU oferuje najszybszy procesor w smartfonach oraz ulepszoną architekturę graficzną, która sprawdzi się również w bardziej wymagających grach online. Akceleratory neuronowe wbudowane w każdy rdzeń GPU zapewniają nawet trzykrotnie większą moc obliczeniową, wspierając modele generatywnej AI na urządzeniu.

Układ N1 za to obsługuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread, poprawiając wydajność funkcji takich jak Personal Hotspot czy AirDrop. Modem C1X jest dwukrotnie szybszy niż jego poprzednik, a przy tym zużywa o 30% mniej energii, co czyni iPhone’a Air najbardziej efektywnym energetycznie iPhone’em w historii. Trzeba przyznać, że robi to wrażenie — niezależnie od naszego podejścia do na siłę smukłych smartfonów.

Całodniowa bateria i eSIM

Dzięki zoptymalizowanej architekturze wewnętrznej i zaawansowanym układom, iPhone Air oferuje wyjątkowy czas pracy na baterii przez cały dzień. Nowy tryb Adaptive Power Mode w iOS 26 uczy się zwyczajów użytkownika i inteligentnie zarządza energią, by zapobiec rozładowaniu w kluczowych momentach.

iPhone Air korzysta wyłącznie z eSIM na całym świecie, co pozwoliło zaoszczędzić miejsce i przyczyniło się do smukłej konstrukcji. eSIM, wspierane przez ponad 500 operatorów na świecie (w tym przez chyba wszystkich w Polsce), oferuje większą elastyczność i bezpieczeństwo niż tradycyjne karty SIM. Ułatwia także łączność w podróży dzięki prostemu zarządzaniu planami roamingowymi w iOS 26.

Nowe akcesoria do iPhone’a Air

Apple zaprezentowało dedykowane akcesoria dla iPhone’a Air:

Etui z MagSafe — 249 zł — w kolorach frost i shadow, z ultracienką konstrukcją i ochroną przed zarysowaniami;

— 249 zł — w kolorach frost i shadow, z ultracienką konstrukcją i ochroną przed zarysowaniami; Ramka ochronna — 179 zł — w czterech dopasowanych kolorach, zapewniający dodatkową ochronę krawędzi;

— 179 zł — w czterech dopasowanych kolorach, zapewniający dodatkową ochronę krawędzi; Pasek na ramię — 319 zł — z recyklowanych materiałów, dostępny w 10 kolorach, z regulowaną długością;

— 319 zł — z recyklowanych materiałów, dostępny w 10 kolorach, z regulowaną długością; Bateria MagSafe — 499 zł — umożliwiająca do 40 godzin odtwarzania wideo. Dodatkowo dostępny jest adapter Dynamic Power 40W (39 USD) oraz ładowarki MagSafe Qi2 (39-49 USD).

Ekologia nadal w centrum uwagi

Zgodnie z planem Apple 2030, iPhone Air zawiera 35% materiałów z recyklingu, w tym 80% tytanu i 100% kobaltu w baterii. Port USB-C wykonano w procesie druku 3D, zużywając o 33% mniej materiału. Produkcja wykorzystuje 45% energii odnawialnej, a opakowanie jest w 100% oparte na włóknach i nadaje się do recyklingu. iPhone Air jest trwały, łatwy do naprawy i oferuje długoterminowe wsparcie oprogramowania.

Dostępność i cena

iPhone Air jest dostępny w kolorach Space Black, Cloud White, Light Gold i Sky Blue, z opcjami pamięci 256 GB, 512 GB i 1 TB. Przedsprzedaż rusza już dziś, a wysyłka zaczyna się 19 września w ponad 63 krajach, w tym w Polsce. Kolejne 22 kraje otrzymają dostęp od 26 września.

Ceny prezentują się następująco:

256 GB – 5 299 zł;

512 GB – 6 299 zł;

1 TB – 7 299 zł.

iPhone Air to połączenie rekordowo cienkiego designu, profesjonalnej wydajności i przełomowych technologii. Od wytrzymałego tytanu i Ceramic Shield 2, przez zaawansowane kamery z Center Stage, po całodniową baterię i Apple Intelligence — ten model wyznacza nowe standardy w kategorii smartfonów i trzeba przyznać, że robi wrażenie — chociaż nie miałem zbyt dużych oczekiwań i podchodziłem do Aira raczej dość sceptycznie. Bez dwóch zdań jest to spora zmiana i smartfon godny uwagi.