AirPods Pro 3 już oficjalnie! Apple znów rewolucjonizuje słuchawki?

Podsumowanie artykułu . . .

Najlepsza redukcja hałasu w słuchawkach dousznych na świecie

Apple dumnie ogłosiło, że AirPods Pro 3 oferują najlepszą na świecie aktywną redukcję hałasu wśród słuchawek dousznych. Ma tak być dzięki nowej, wieloportowej architekturze akustycznej, zaawansowanemu przetwarzaniu dźwięku i mikrofonom o ultra-niskim poziomie szumów, dzięki czemu słuchawki eliminują nawet dwukrotnie więcej hałasu niż AirPods Pro 2 i aż czterokrotnie więcej niż pierwsza generacja AirPods Pro. Nowe piankowe końcówki douszne dodatkowo poprawiają pasywną izolację.

Funkcja Adaptive EQ została ulepszona, co ma się przełożyć na głębsze basy, szerszą scenę dźwiękową i krystalicznie czyste wokale, zarówno podczas słuchania muzyki, oglądania seriali, jak i rozmów telefonicznych. Tryb Transparency również przeszedł metamorfozę — nasz głos oraz rozmowy z innymi mają brzmieć teraz bardziej naturalnie, co pozwala pozostać w kontakcie z otoczeniem bez utraty jakości dźwięku. Apple już jakiś czas temu obiecywało, że jakość mikrofonów w AirPods może dorównać mikrofonom studyjnym, więc oczekiwania są wysokie.

Idealne dopasowanie AirPods Pro 3 dla każdego

AirPods Pro 3 to najlepiej dopasowane słuchawki od Apple do tej pory. Firma poinformowała, że przeanalizowała ponad 10 tysięcy skanów uszu i poświęciła 100 tysięcy godzin na badania, by stworzyć słuchawki, które idealnie leżą w dowolnym uchu. Nowa, mniejsza konstrukcja wewnętrzna oraz przeprojektowana geometria końcówek dousznych zapewniają większą stabilność podczas aktywności takich jak bieganie, joga czy trening HIIT.

Co ważne, AirPods Pro 3 są dostępne z nowymi piankowymi końcówkami w pięciu rozmiarach — od nowego XXS po XL — co gwarantuje komfort dla jeszcze większej liczby użytkowników. Słuchawki są również bardziej wytrzymałe dzięki klasie odporności IP57, która chroni przed potem i wodą.

Słuchawki, które mierzą tętno

AirPods Pro 3 to prawdziwy przełom dla osób aktywnych fizycznie. Apple wyposażyło je w najmniejszy na świecie czujnik tętna (PPG), który za pomocą niewidzialnego światła podczerwonego pulsującego 256 razy na sekundę mierzy przepływ krwi. W połączeniu z akcelerometrami, żyroskopem, GPS-em i nowym modelem AI na iPhonie, słuchawki umożliwiają śledzenie tętna, spalonych kalorii i postępów w ponad 50 rodzajach aktywności — od biegania po jogę. Wszystko to dostępne jest w aplikacji Fitness na iPhonie.

Nowością jest funkcja Workout Buddy, wspierana przez Apple Intelligence, która dostarcza spersonalizowane wskazówki i motywację na podstawie naszej historii treningowej. Jeśli korzystamy z Apple Fitness+ (a my nie możemy, bo funkcja nie jest dostępna w Polsce), AirPods Pro 3 pozwalają wyświetlać w czasie rzeczywistym dane, takie jak tętno, spalone kalorie czy postępy w zamykaniu pierścieni ruchu, a nawet Burn Bar, co dodatkowo motywuje podczas ćwiczeń. Niestety, jak wspomniałem, w naszym kraju nie będzie to dostępne.

Live Translation. Koniec bariery językowej na świecie?

Jedną z najbardziej innowacyjnych funkcji AirPods Pro 3 jest Live Translation, dostępna w wersji beta. Ta przełomowa technologia, oparta na obliczeniach dźwiękowych i Apple Intelligence, umożliwia komunikację twarzą w twarz w różnych językach, takich jak angielski, francuski, niemiecki, portugalski i hiszpański (niestety nadal nie polski), a do końca roku dołączą kolejne, w tym włoski, japoński, koreański i chiński. Dzięki tej funkcji możemy rozmawiać naturalnie, a tłumaczenie usłyszymy bezpośrednio w słuchawkach.

Jeśli rozmówca nie korzysta z AirPods, nasz iPhone może pełnić rolę wyświetlacza, pokazując transkrypcję naszych słów w jego języku. Gdy obie strony używają AirPods Pro 3 z włączoną funkcją Live Translation, redukcja hałasu dodatkowo ułatwia skupienie się na tłumaczeniu, jednocześnie utrzymując naturalny kontakt w rozmowie. Jeśli doczekamy się wsparcia dla polskiego języka, to będzie prawdziwa rewolucja również dla nas — na razie to reszta świata może być zachwycona.

Lepsza ochrona słuchu i dłuższy czas pracy baterii w AirPods Pro 3

Apple od lat stawia na zdrowie słuchu, a AirPods Pro 3 idą o krok dalej. Słuchawki wspierają ochronę przed głośnym otoczeniem, a funkcja Hearing Protection jest teraz dostępna także w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii po uzyskaniu odpowiednich certyfikacji. Test słuchu, który pozwala użytkowników ocenić stan ich słuchu w domowym zaciszu, jest jeszcze łatwiejszy do wykonania dzięki ulepszonej redukcji hałasu.

Dla osób korzystających z trybu aparatu słuchowego, funkcja Conversation Boost została zautomatyzowana — w hałaśliwych miejscach, takich jak restauracje, automatycznie wzmacnia głos rozmówcy i redukuje szumy tła. Co więcej, bateria AirPods Pro 3 została znacząco ulepszona. W trybie ANC słuchawki oferują do 8 godzin odtwarzania muzyki (33% więcej niż poprzednia generacja), a w trybie Transparency aż 10 godzin na jednym ładowaniu.

Ekologia a nowe AirPods

AirPods Pro 3 wpisują się w ambitny plan Apple 2030, który zakłada osiągnięcie neutralności węglowej do końca dekady. Słuchawki zawierają 40% materiałów z recyklingu, w tym 100% kobaltu z odzysku w baterii oraz 65% plastiku z recyklingu w etui. Produkcja wykorzystuje 40% energii odnawialnej, takiej jak wiatr czy słońce. Opakowanie jest w 100% oparte na włóknach i nadaje się do recyklingu, a same słuchawki zaprojektowano z myślą o trwałości i efektywności energetycznej.

Dostępność i cena AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 są dostępne w przedsprzedaży od dziś, a ich oficjalna premiera zaplanowana jest na 19 września. Cena to niezmiennie 249 dolarów. Jak poznamy oficjalną polską cenę, od razu zaktualizujemy tekst.