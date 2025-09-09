powrót

AirPods Pro 3 już oficjalnie! Apple znów rewolucjonizuje słuchawki?

Kacper Cembrowski
09.09.2025|Przeczytasz w 5 minut
Apple już oficjalnie zaprezentowało AirPods Pro 3, które mają wyznaczyć nowy standard wśród słuchawek bezprzewodowych. Ulepszona jakość dźwięku, najlepsza na świecie aktywna redukcja hałasu (ANC), innowacyjne funkcje wspierające aktywność fizyczną, technologię tłumaczenia w czasie rzeczywistym oraz wydłużona żywotność baterii — brzmi dobrze, trzeba przyznać. Wszystko to w nowej, jeszcze wygodniejszej konstrukcji, zaprojektowanej z myślą o użytkownikach na całym świecie.
Najlepsza redukcja hałasu w słuchawkach dousznych na świecie

Apple dumnie ogłosiło, że AirPods Pro 3 oferują najlepszą na świecie aktywną redukcję hałasu wśród słuchawek dousznych. Ma tak być dzięki nowej, wieloportowej architekturze akustycznej, zaawansowanemu przetwarzaniu dźwięku i mikrofonom o ultra-niskim poziomie szumów, dzięki czemu słuchawki eliminują nawet dwukrotnie więcej hałasu niż AirPods Pro 2 i aż czterokrotnie więcej niż pierwsza generacja AirPods Pro. Nowe piankowe końcówki douszne dodatkowo poprawiają pasywną izolację.

Funkcja Adaptive EQ została ulepszona, co ma się przełożyć na głębsze basy, szerszą scenę dźwiękową i krystalicznie czyste wokale, zarówno podczas słuchania muzyki, oglądania seriali, jak i rozmów telefonicznych. Tryb Transparency również przeszedł metamorfozę — nasz głos oraz rozmowy z innymi mają brzmieć teraz bardziej naturalnie, co pozwala pozostać w kontakcie z otoczeniem bez utraty jakości dźwięku. Apple już jakiś czas temu obiecywało, że jakość mikrofonów w AirPods może dorównać mikrofonom studyjnym, więc oczekiwania są wysokie.

Idealne dopasowanie AirPods Pro 3 dla każdego

AirPods Pro 3 to najlepiej dopasowane słuchawki od Apple do tej pory. Firma poinformowała, że przeanalizowała ponad 10 tysięcy skanów uszu i poświęciła 100 tysięcy godzin na badania, by stworzyć słuchawki, które idealnie leżą w dowolnym uchu. Nowa, mniejsza konstrukcja wewnętrzna oraz przeprojektowana geometria końcówek dousznych zapewniają większą stabilność podczas aktywności takich jak bieganie, joga czy trening HIIT.

Co ważne, AirPods Pro 3 są dostępne z nowymi piankowymi końcówkami w pięciu rozmiarach — od nowego XXS po XL — co gwarantuje komfort dla jeszcze większej liczby użytkowników. Słuchawki są również bardziej wytrzymałe dzięki klasie odporności IP57, która chroni przed potem i wodą. 

Słuchawki, które mierzą tętno

AirPods Pro 3 to prawdziwy przełom dla osób aktywnych fizycznie. Apple wyposażyło je w najmniejszy na świecie czujnik tętna (PPG), który za pomocą niewidzialnego światła podczerwonego pulsującego 256 razy na sekundę mierzy przepływ krwi. W połączeniu z akcelerometrami, żyroskopem, GPS-em i nowym modelem AI na iPhonie, słuchawki umożliwiają śledzenie tętna, spalonych kalorii i postępów w ponad 50 rodzajach aktywności — od biegania po jogę. Wszystko to dostępne jest w aplikacji Fitness na iPhonie.

Nowością jest funkcja Workout Buddy, wspierana przez Apple Intelligence, która dostarcza spersonalizowane wskazówki i motywację na podstawie naszej historii treningowej. Jeśli korzystamy z Apple Fitness+ (a my nie możemy, bo funkcja nie jest dostępna w Polsce), AirPods Pro 3 pozwalają wyświetlać w czasie rzeczywistym dane, takie jak tętno, spalone kalorie czy postępy w zamykaniu pierścieni ruchu, a nawet Burn Bar, co dodatkowo motywuje podczas ćwiczeń. Niestety, jak wspomniałem, w naszym kraju nie będzie to dostępne.

Live Translation. Koniec bariery językowej na świecie?

Jedną z najbardziej innowacyjnych funkcji AirPods Pro 3 jest Live Translation, dostępna w wersji beta. Ta przełomowa technologia, oparta na obliczeniach dźwiękowych i Apple Intelligence, umożliwia komunikację twarzą w twarz w różnych językach, takich jak angielski, francuski, niemiecki, portugalski i hiszpański (niestety nadal nie polski), a do końca roku dołączą kolejne, w tym włoski, japoński, koreański i chiński. Dzięki tej funkcji możemy rozmawiać naturalnie, a tłumaczenie usłyszymy bezpośrednio w słuchawkach.

Jeśli rozmówca nie korzysta z AirPods, nasz iPhone może pełnić rolę wyświetlacza, pokazując transkrypcję naszych słów w jego języku. Gdy obie strony używają AirPods Pro 3 z włączoną funkcją Live Translation, redukcja hałasu dodatkowo ułatwia skupienie się na tłumaczeniu, jednocześnie utrzymując naturalny kontakt w rozmowie. Jeśli doczekamy się wsparcia dla polskiego języka, to będzie prawdziwa rewolucja również dla nas — na razie to reszta świata może być zachwycona.

Lepsza ochrona słuchu i dłuższy czas pracy baterii w AirPods Pro 3

Apple od lat stawia na zdrowie słuchu, a AirPods Pro 3 idą o krok dalej. Słuchawki wspierają ochronę przed głośnym otoczeniem, a funkcja Hearing Protection jest teraz dostępna także w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii po uzyskaniu odpowiednich certyfikacji. Test słuchu, który pozwala użytkowników ocenić stan ich słuchu w domowym zaciszu, jest jeszcze łatwiejszy do wykonania dzięki ulepszonej redukcji hałasu.

Dla osób korzystających z trybu aparatu słuchowego, funkcja Conversation Boost została zautomatyzowana — w hałaśliwych miejscach, takich jak restauracje, automatycznie wzmacnia głos rozmówcy i redukuje szumy tła. Co więcej, bateria AirPods Pro 3 została znacząco ulepszona. W trybie ANC słuchawki oferują do 8 godzin odtwarzania muzyki (33% więcej niż poprzednia generacja), a w trybie Transparency aż 10 godzin na jednym ładowaniu.

Ekologia a nowe AirPods

AirPods Pro 3 wpisują się w ambitny plan Apple 2030, który zakłada osiągnięcie neutralności węglowej do końca dekady. Słuchawki zawierają 40% materiałów z recyklingu, w tym 100% kobaltu z odzysku w baterii oraz 65% plastiku z recyklingu w etui. Produkcja wykorzystuje 40% energii odnawialnej, takiej jak wiatr czy słońce. Opakowanie jest w 100% oparte na włóknach i nadaje się do recyklingu, a same słuchawki zaprojektowano z myślą o trwałości i efektywności energetycznej.

Dostępność i cena AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 są dostępne w przedsprzedaży od dziś, a ich oficjalna premiera zaplanowana jest na 19 września. Cena to niezmiennie 249 dolarów. Jak poznamy oficjalną polską cenę, od razu zaktualizujemy tekst.

