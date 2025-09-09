Każdy Apple Watch doczekał się nowej generacji! Co zaoferuje Ultra 3, Series 11 i SE 3?

Podsumowanie artykułu . . .

Apple Watch Series 11. Najsmuklejszy smartwatch?

Apple Watch Series 11 to najsmuklejszy zegarek w historii Apple, zachowujący charakterystyczny i doskonale wszystkim już opatrzony design swoich poprzedników, ale z nowymi ulepszeniami. Dostępny w obudowach z recyklowanego aluminium i polerowanego tytanu, zegarek wyróżnia się ekranem z Ion-X glass — szkłem z ceramiczną powłoką wiązaną na poziomie atomowym, które jest dwukrotnie bardziej odporne na zarysowania niż w poprzednich generacjach. Choć nie jest to szkło szafirowe, jego trwałość ma stawiać Series 11 wśród liderów w swojej klasie. Chociaż do tej pory Apple Watche, mimo gwarancji odporności na rysy, lubiły po roku być już dość poharatane.

Łączność 5G i lepsza bateria

Po raz pierwszy w historii Apple Watch, Series 11 oferuje łączność 5G, zapewniając szybsze pobieranie muzyki, podcastów i aplikacji, a także lepszą wydajność w miejscach o słabym zasięgu. Bateria pozwala na nawet 24 godziny użytkowania, więc możemy na jednym ładowaniu nosić go przez cały dzień i noc. Powoli do przodu.

Z funkcji zdrowotnych — monitorowanie nadciśnienia

Apple Watch Series 11 wprowadza przełomową funkcję wykrywania nadciśnienia i chronicznego wysokiego ciśnienia krwi. Analizując dane z czujnika optycznego tętna przez 30 dni, zegarek może powiadomić użytkownika o potencjalnych problemach zdrowotnych, co jest kluczowe, gdyż nadciśnienie — jak poinformowało Apple podczas konferencji — dotyka 1,3 miliarda dorosłych ludzi na świecie i często pozostaje niezdiagnozowane. Funkcja ta, wsparta zaawansowanym uczeniem maszynowym i badaniami na ponad 100 tysiącach uczestników, czeka na zatwierdzenie przez FDA i będzie dostępna w ponad 150 krajach, w tym w USA i Unii Europejskiej, jeszcze w tym miesiącu.

Apple Watch oceni Twój sen w skali od 0 do 100

Nowością jest funkcja Sleep Score, która analizuje czas snu, fazy snu i inne dane, by dostarczyć użytkownikom łatwy do zrozumienia wynik jakości snu. To wszystko było już dostępne, ale bez jednoznacznego podsumowania. Teraz wyniki będą wyświetlane w aplikacji Sen, pomagając poprawić nawyki snu zgodnie z wytycznymi między innymi od Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu.

Do tego, podobnie jak AirPods Pro 3, Series 11 oferuje funkcję Live Translation (w wersji beta), umożliwiającą tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym w językach takich jak angielski, francuski czy hiszpański, z planowanym wsparciem dla kolejnych języków do końca roku (o polskim na razie jednak ani słowa).

Dostępność i cena Apple Watch 11

Apple Watch Series 11 jest dostępny w rozmiarach 42 mm i 46 mm w wariancie aluminiowym lub tytanowym. Przedsprzedaż rozpoczęła się już dziś, a wysyłka rusza 19 września.

Ceny prezentują się następująco:

42 mm, Aluminium, GPS – 1899 zł;

42 mm, Aluminium, GPS + Cellular – 2399 zł;

46 mm, Aluminium, GPS – 2099 zł;

46 mm, Aluminium, GPS + Cellular – 2599 zł;

42 mm, Tytan, GPS + Cellular – 3299 zł;

46 mm, Tytan, GPS + Cellular – 3599 zł.

Apple Watch SE 3. Zdrowie i styl w przystępnej cenie?

Apple Watch SE 3 to bezzmiennie idealny wybór dla osób, które chcą zacząć przygodę z Apple Watch bez dużego wydatku. Wyposażony w chip S10, zegarek oferuje Always-On Display (pierwszy raz w budżetowej linii), który pozwala sprawdzać godzinę i powiadomienia bez podnoszenia nadgarstka. Nowe szkło Ion-X jest czterokrotnie bardziej odporne na pęknięcia niż w poprzedniej generacji, więc SE 3 nie powinien rysować się tak łatwo, jak poprzednik.

Wśród funkcji zdrowotnych pojawiły się wspomniany już Sleep Score, retrospektywne szacunki owulacji, powiadomienia o bezdechu sennym oraz czujnik temperatury nadgarstka, wzbogacający dane w aplikacji Vitals. Sleep Score, oparty na danych z ponad 5 milionów nocy w badaniu Apple Heart and Movement Study, dostarcza szczegółowych informacji o jakości snu, pomagając nam poprawić nawyki.

Łączność i szybkość ładowania

SE 3 także wprowadza łączność 5G, która przyspiesza pobieranie danych i poprawia wydajność w słabym zasięgu. Szybkie ładowanie pozwala naładować zegarek do 80% w zaledwie 45 minut, a 15-minutowe ładowanie zapewnia do 8 godzin użytkowania. To zmiana, która nadeszła w zeszłorocznym Apple Watch 10 i faktycznie poprawiła wrażenia z użytkowania. Bateria oferuje standardowe 18 godzin pracy, mimo dodania AOD.

Fitness i motywacja

Aplikacja Ćwiczenia w SE 3 została ulepszona dzięki watchOS 26, oferując nowe widoki treningów, funkcje takie jak Pacer czy Race Route oraz możliwość tworzenia niestandardowych treningów w aplikacji Fitness na iPhonie. Funkcja Workout Buddy dostarcza spersonalizowaną motywację (ponownie — nie w Polsce), a integracja z Apple Music automatycznie dobiera muzykę do rodzaju treningu. Zegarek wspiera także Apple Watch For Your Kids, umożliwiając dzieciom bez własnego iPhone’a korzystanie z funkcji takich jak połączenia, wiadomości czy śledzenie aktywności.

Ekologia i cena

Zgodnie z planem Apple 2030, SE 3 zawiera 40% materiałów z recyklingu, w tym 100% kobaltu w baterii i aluminium w obudowie, a produkcja wykorzystuje 100% energii odnawialnej. Zegarek jest dostępny w rozmiarach 40 mm i 44 mm, w kolorach Midnight i Starlight. Przedsprzedaż ruszyła, a wysyłka zaczyna się 19 września.

Ceny prezentują się następująco:

40 mm, GPS – 1099 zł;

40 mm, GPS + Cellular – 1399 zł;

44 mm, GPS – 1299 zł;

44 mm, GPS + Cellular – 1599 zł.

Apple Watch Ultra 3. Rewolucja czy ewolucja?

Apple Watch Ultra 3 to najbardziej zaawansowany model w ofercie, zaprojektowany dla sportowców i miłośników przygód. Wyposażony w największy ekran w historii Apple Watch, wykorzystujący technologię LTPO3 i szerokokątny OLED, zegarek oferuje o 24% cieńsze ramki i lepszą widoczność pod kątem względem poprzednika. Ekran Always-On odświeża się teraz co sekundę, umożliwiając podgląd tykającej sekundy bez podnoszenia nadgarstka.

Ultra 3 wprowadza dwukierunkową łączność satelitarną, która pozwala wysyłać wiadomości, dzielić się lokalizacją czy wzywać pomoc w miejscach bez zasięgu Wi-Fi czy komórkowego. Funkcje takie jak Emergency SOS przez połączenie satelitarne, Find My czy Wiadomości satelitarne (nadal z szyfrowaniem end-to-end) sprawiają, że Ultra 3 jest idealnym towarzyszem w dziczy. Łączność satelitarna jest płatna, ale dopiero po dwóch latach — pierwsze 24 miesiące są darmowe.

Lepsza bateria i 5G

Dzięki większej baterii i efektywności energetycznej LTPO3, Ultra 3 oferuje do 42 godzin pracy (72 godziny w trybie Low Power Mode) oraz 20 godzin ciągłego śledzenia treningów na świeżym powietrzu. Nie jest to poziom Garminów, ale nie ma zdecydowanie powodów do wstydu. Łączność 5G i nowy algorytm antenowy zwiększają siłę sygnału, a 15-minutowe ładowanie zapewnia do 12 godzin użytkowania.

Zdrowie i fitness

Ultra 3 wprowadza powiadomienia o nadciśnieniu, podobnie jak Series 11, oraz funkcję Sleep Score, oceniającą nasz sen i sugerującą, co poprawić. Zegarek oferuje najdokładniejszy GPS wśród sportowych smartwatchy, zaawansowane metryki dla biegaczy (na przykład oscylacja pionowa, czas kontaktu z podłożem), pływaków (automatyczne wykrywanie stylu, SWOLF) czy rowerzystów (integracja z miernikami mocy). Funkcja Workout Buddy motywuje podczas treningów (ludzi, którzy ćwiczą w USA), a nowe opcje w aplikacji Ćwiczenia, takie jak Pacer czy Race Route, ułatwiają personalizację ćwiczeń.

Apple Watch Ultra 3 jest certyfikowany do WR100, wspierając pływanie i nurkowanie rekreacyjne z aplikacją Oceanic+. Nowe paski, w tym Trail Loop z odblaskowymi krawędziami czy Hermès Scub’H Diving, łączą high-endowy styl z funkcjonalnością. Zegarek jest dostępny w kolorach naturalnego i czarnego tytanu.

Jeśli chodzi o aspekty ekologiczne, to nowy Apple Watch Ultra 3 zawiera 40% materiałów z recyklingu, w tym 100% kobaltu i tytanu w obudowie, wyprodukowanej w innowacyjnym procesie druku 3D, który zużywa połowę surowców. Produkcja opiera się na 100% energii odnawialnej, a opakowanie jest w pełni recyklingowalne.

Dostępność i cena

Apple Watch Ultra 3 można już zamawiać w przedsprzedaży, a wysyłka rusza 19 września. Cena wynosi 3 799 zł dla jednego i drugiego koloru koperty z paskami Alpine, Trial i Ocean. Najdroższy wariant z bransoletą mediolańską z tytanu kosztuje 4 299 zł.

Rewolucja czy kosmetyczna zmiana?

Apple Watch Series 11, SE 3 i Ultra 3 to masa ulepszeń i wyczekiwanych funkcji, ale bez szczególnej rewolucji. Od smukłego designu Series 11, przez przystępny cenowo SE 3, po ekstremalnie wytrzymały Ultra 3 idealny do szczerej dziczy — każdy model oferuje coś wyjątkowego, ale formuła pozostaje ta sama, doskonale wszystkim znana. Przedsprzedaż rozpoczęła się już dziś, a urządzenia trafią do klientów 19 września.