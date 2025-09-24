powrót

Autonomiczna rewolucja wkracza do Europy. Bezkabinowa ciężarówka wyjechała na publiczne drogi

Marcin Powęska
24.09.2025|Przeczytasz w 3 minuty
Belgijskie drogi publiczne stały się właśnie areną wydarzenia, które może zmienić oblicze europejskiej logistyki. To właśnie tam swoje testy rozpoczęła autonomiczna ciężarówka Einride.
16 września 2025 roku szwedzka firma Einride przeprowadziła przełomowy test w Porcie Antwerpia-Brugia, jednym z najbardziej złożonych centrów logistycznych na świecie. Po raz pierwszy w Europie w pełni autonomiczna ciężarówka poziomu 4 poruszała się po drogach publicznych bez kierowcy za kierownicą.

Demonstracja była możliwa dzięki belgijskim regulacjom prawnym, które jako jedne z pierwszych w Europie umożliwiły testowanie zaawansowanych pojazdów autonomicznych. Test odbył się podczas inauguracyjnego Szczytu Mobilności Autonomicznej – Portu Przyszłości.

Johan Klaps, przewodniczący rady dyrektorów Portu Antwerpia-Brugia, mówi:

Antwerpia to coś więcej niż centrum logistyczne: to także miejsce, gdzie mobilność jutra jest testowana i konkretyzowana. Autonomiczne i zrównoważone rozwiązania, takie jak te oferowane przez Einride, dowodzą, że innowacja jest motorem konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.

Ciężarówka przyszłości bez kabiny

Ciekawym aspektem projektu jest bezkabinowa konstrukcja pojazdu, która całkowicie eliminuje tradycyjną kabinę kierowcy. Zastępują ją zaawansowane systemy sztucznej inteligencji i czujników, co stanowi radykalne odejście od konwencjonalnych rozwiązań.

Pojazd wykorzystuje autorski system autonomicznej jazdy zwany Einride Driver oraz platformę zarządzania flotą Control Tower. Technologia pozwala na skalowanie operacji z mniej niż jednym zdalnym operatorem na pojazd, co teoretycznie ma obniżać koszty operacyjne w porównaniu z tradycyjnym transportem.

Elektryczny napęd dodatkowo wpisuje się w europejskie cele dekarbonizacji transportu, choć warto pamiętać, że sama elektryfikacja nie rozwiązuje wszystkich wyzwań środowiskowych.

Autonomiczna ciężarówka Einride przetestowana w Belgii /Fot. Einride

Wdrożenie w Porcie Antwerpia-Brugia to część szerszej strategii europejskiej mającej na celu usprawnienie przepływu towarów. Port Antwerpia-Brugia obsługuje rocznie ponad 300 mln ton towarów, co czyni go idealnym poligonem testowym dla przyszłościowych rozwiązań.

Henrik Green, CTO i dyrektor generalny Einride Autonomous Technologies, wyjaśnia:

Teraz, w naszym trzecim kraju europejskim, Einride nadal demonstruje sukces w uzyskiwaniu zezwoleń i osiąganiu pionierskich wdrożeń. Dziś w Antwerpii pokazujemy, jak sektor publiczny i prywatny mogą współpracować w dążeniu do wspólnych celów.

Komisja Europejska oficjalnie uznaje pojazdy autonomiczne za klucz do konkurencyjności UE. Belgia poprzez ten projekt demonstruje pionierską rolę w mobilności przyszłości, choć sceptycy mogą zastanawiać się, czy nie wyprzedzamy tu rzeczywistości technologicznymi ambicjami.

Jean-Luc Crucke, minister mobilności, klimatu i transformacji ekologicznej, mówi:

Ten pierwszy Szczyt Mobilności Autonomicznej – Portu Przyszłości pokazuje, jak innowacja i zrównoważony rozwój idą w parze. Dzięki zatwierdzeniu pierwszej autonomicznej ciężarówki poziomu 4 w Belgii, robimy krok w kierunku bezpieczniejszego transportu i demonstrujemy, że nasz kraj może odegrać pionierską rolę w mobilności jutra.

Test w Belgii to trzeci europejski kraj, w którym Einride otrzymało zezwolenie na autonomiczne operacje. Sukces w Antwerpii może otworzyć drogę do komercyjnego wdrożenia autonomicznych ciężarówek w całej Unii Europejskiej, choć na pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Jacques Vandermeiren, CEO Portu Antwerpia-Brugia, podsumowuje:

Dzięki temu światowemu pierwszemu osiągnięciu pokazujemy, że autonomia w naszym porcie nie jest odległą wizją. Autonomiczne rozwiązania już dziś czynią nas mądrzejszymi, bezpieczniejszymi i bardziej zrównoważonymi. W końcu chcemy być nie tylko bramą dla towarów, ale także bramą do przyszłości.

Historyczny test w Belgii może być punktem zwrotnym dla europejskiego transportu towarowego. Jeśli technologia Einride sprawdzi się w tak wymagającym środowisku jak Port Antwerpia-Brugia, autonomiczne ciężarówki mogą stać się codziennością na europejskich autostradach. Pytanie tylko, jak szybko uda się przejść od demonstracji technologicznej do powszechnego zastosowania.

