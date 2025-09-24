Autonomiczna rewolucja wkracza do Europy. Bezkabinowa ciężarówka wyjechała na publiczne drogi

Podsumowanie artykułu . . .

16 września 2025 roku szwedzka firma Einride przeprowadziła przełomowy test w Porcie Antwerpia-Brugia, jednym z najbardziej złożonych centrów logistycznych na świecie. Po raz pierwszy w Europie w pełni autonomiczna ciężarówka poziomu 4 poruszała się po drogach publicznych bez kierowcy za kierownicą.

Demonstracja była możliwa dzięki belgijskim regulacjom prawnym, które jako jedne z pierwszych w Europie umożliwiły testowanie zaawansowanych pojazdów autonomicznych. Test odbył się podczas inauguracyjnego Szczytu Mobilności Autonomicznej – Portu Przyszłości.

Johan Klaps, przewodniczący rady dyrektorów Portu Antwerpia-Brugia, mówi:

Antwerpia to coś więcej niż centrum logistyczne: to także miejsce, gdzie mobilność jutra jest testowana i konkretyzowana. Autonomiczne i zrównoważone rozwiązania, takie jak te oferowane przez Einride, dowodzą, że innowacja jest motorem konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.

Ciężarówka przyszłości bez kabiny

Ciekawym aspektem projektu jest bezkabinowa konstrukcja pojazdu, która całkowicie eliminuje tradycyjną kabinę kierowcy. Zastępują ją zaawansowane systemy sztucznej inteligencji i czujników, co stanowi radykalne odejście od konwencjonalnych rozwiązań.

Pojazd wykorzystuje autorski system autonomicznej jazdy zwany Einride Driver oraz platformę zarządzania flotą Control Tower. Technologia pozwala na skalowanie operacji z mniej niż jednym zdalnym operatorem na pojazd, co teoretycznie ma obniżać koszty operacyjne w porównaniu z tradycyjnym transportem.

Elektryczny napęd dodatkowo wpisuje się w europejskie cele dekarbonizacji transportu, choć warto pamiętać, że sama elektryfikacja nie rozwiązuje wszystkich wyzwań środowiskowych.

Autonomiczna ciężarówka Einride przetestowana w Belgii /Fot. Einride

Wdrożenie w Porcie Antwerpia-Brugia to część szerszej strategii europejskiej mającej na celu usprawnienie przepływu towarów. Port Antwerpia-Brugia obsługuje rocznie ponad 300 mln ton towarów, co czyni go idealnym poligonem testowym dla przyszłościowych rozwiązań.

Henrik Green, CTO i dyrektor generalny Einride Autonomous Technologies, wyjaśnia:

Teraz, w naszym trzecim kraju europejskim, Einride nadal demonstruje sukces w uzyskiwaniu zezwoleń i osiąganiu pionierskich wdrożeń. Dziś w Antwerpii pokazujemy, jak sektor publiczny i prywatny mogą współpracować w dążeniu do wspólnych celów.

Komisja Europejska oficjalnie uznaje pojazdy autonomiczne za klucz do konkurencyjności UE. Belgia poprzez ten projekt demonstruje pionierską rolę w mobilności przyszłości, choć sceptycy mogą zastanawiać się, czy nie wyprzedzamy tu rzeczywistości technologicznymi ambicjami.

Jean-Luc Crucke, minister mobilności, klimatu i transformacji ekologicznej, mówi:

Ten pierwszy Szczyt Mobilności Autonomicznej – Portu Przyszłości pokazuje, jak innowacja i zrównoważony rozwój idą w parze. Dzięki zatwierdzeniu pierwszej autonomicznej ciężarówki poziomu 4 w Belgii, robimy krok w kierunku bezpieczniejszego transportu i demonstrujemy, że nasz kraj może odegrać pionierską rolę w mobilności jutra.

Test w Belgii to trzeci europejski kraj, w którym Einride otrzymało zezwolenie na autonomiczne operacje. Sukces w Antwerpii może otworzyć drogę do komercyjnego wdrożenia autonomicznych ciężarówek w całej Unii Europejskiej, choć na pełne wdrożenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Jacques Vandermeiren, CEO Portu Antwerpia-Brugia, podsumowuje:

Dzięki temu światowemu pierwszemu osiągnięciu pokazujemy, że autonomia w naszym porcie nie jest odległą wizją. Autonomiczne rozwiązania już dziś czynią nas mądrzejszymi, bezpieczniejszymi i bardziej zrównoważonymi. W końcu chcemy być nie tylko bramą dla towarów, ale także bramą do przyszłości.

Historyczny test w Belgii może być punktem zwrotnym dla europejskiego transportu towarowego. Jeśli technologia Einride sprawdzi się w tak wymagającym środowisku jak Port Antwerpia-Brugia, autonomiczne ciężarówki mogą stać się codziennością na europejskich autostradach. Pytanie tylko, jak szybko uda się przejść od demonstracji technologicznej do powszechnego zastosowania.