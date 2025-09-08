Ayaneo AM01S to jeden z najfajniejszych miniPC jakie widziałem. Aż mnie portfel kusi

Podsumowanie artykułu . . .

AM01S wyróżnia się unikalnym 4-calowym ekranem dotykowym, który przypomina nieco rozwiązania znane z laptopów – można go składać i regulować według potrzeb. To nie jest kolejne niepotrzebne gadżeciarskie udogodnienie, ale całkiem sensowna próba redefinicji formy mini PC.

Kampania crowdfundingowa projektu na Indiegogo wyraźnie pokazuje, że koncept trafił w gusta odbiorców. Zbiórka osiągnęła już 208% założonego celu, co przy ponad 104 tysiącach dolarów zebranej kwoty robi wrażenie. Do końca kampanii pozostało jeszcze 55 dni, więc finalny wynik może być naprawdę interesujący.

Sercem tego nietypowego rozwiązania jest wspomniany ekran, zamontowany na zawiasach umożliwiających obrót w zakresie 0-90 stopni. Dzięki temu użytkownik może ustawić urządzenie zarówno poziomo, jak i pionowo, w zależności od preferencji i dostępnego miejsca. Wyświetlacz działa jako rozszerzenie pulpitu Windows, co pozwala na szybki podgląd informacji systemowych czy kontrolę podstawowych funkcji bez konieczności podłączania zewnętrznego monitora.

Taka konstrukcja otwiera kilka ciekawych możliwości zastosowania. Można na przykład monitorować parametry systemu w czasie rzeczywistym, kontrolować odtwarzanie multimediów czy korzystać z prostszych aplikacji bezpośrednio na wbudowanym wyświetlaczu. To szczególnie praktyczne w sytuacjach, gdzie miejsce na dodatkowy monitor jest ograniczone lub gdy potrzebujemy jedynie podstawowych informacji z systemu.

Pod elegancką obudową wykonaną z aluminium obrabianego CNC kryje się całkiem solidna specyfikacja. Mowa o procesorze AMD Ryzen AI 9 HX 370 wyposażonym w 12 rdzeni i 24 wątki, wspieranym przez szybką pamięć DDR5 5600MT/s oraz dyski SSD w standardzie PCIe 4.0. Takie podzespoły powinny zapewnić płynną pracę nawet przy bardziej wymagających zadaniach.

Za grafikę odpowiada układ Radeon 890M zbudowany w architekturze RDNA 3.5, dysponujący 16 jednostkami obliczeniowymi. Producent deklaruje około 20% wzrost wydajności względem poprzednich generacji zintegrowanych rozwiązań graficznych, co teoretycznie ma umożliwić komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1080p. Choć zawsze warto traktować takie deklaracje z rezerwą, brzmi to obiecująco jak na tak kompaktowe urządzenie.

Kwestią, która budzi moje wątpliwości, jest chłodzenie. Zmieszczenie tak wydajnych podzespołów w niewielkiej obudowie to zawsze wyzwanie, a Ayaneo postawiło na dwuwentylatorowy system z rurkami cieplnymi oraz dodatkowy wentylator dedykowany dla dysku SSD. Pytanie, czy to wystarczy do efektywnego chłodzenia 65-watowego procesora podczas dłuższych sesji pod obciążeniem. Praktyka zweryfikuje te rozwiązania.

AM01S to jednak nie tylko urządzenie do gier czy podstawowych zadań. Obecność NPU o mocy 50 TOPS sugeruje, że producent myśli też o zastosowaniach związanych ze sztuczną inteligencją. Taka jednostka może przyspieszać pracę z dużymi modelami językowymi czy różnego rodzaju kreatywnymi zadaniami wspomaganymi AI.

Opcje łączności również prezentują się solidnie. Dwa porty Ethernet 2.5G oraz pełnowartościowe złącze USB4 to wyposażenie, które docenią zarówno entuzjaści domowych sieci, jak i użytkownicy biznesowi. Magnetycznie mocowane osłony portów to miły detal, który nie tylko poprawia estetykę, ale też chroni złącza przed kurzem gdy nie są używane.

Cena startowa wynosząca 499 dolarów plasuje AM01S wśród konkurencyjnych ofert na rynku mini PC o podobnej specyfikacji. Szybkie osiągnięcie ponad 200% celu finansowego świadczy o sporym zainteresowaniu tego typu niestandardowymi rozwiązaniami.

Warto jednak pamiętać, że sukces na platformach crowdfundingowych nie zawsze przekłada się na bezproblemową realizację projektu. Historia zna wiele przypadków, gdy obiecujące kampanie kończyły się opóźnieniami w dostawach lub koniecznością wprowadzenia kompromisów na etapie produkcji. Potencjalni nabywcy powinni mieć tę świadomość, decydując się na wsparcie projektu.

Ayaneo AM01S może zapoczątkować nowy trend w segmencie kompaktowych komputerów, gdzie funkcjonalność łączy się z atrakcyjnym designem. Czy inne firmy pójdą tym tropem i zaczną wprowadzać własne rozwiązania z wbudowanymi wyświetlaczami? Czas pokaże, ale na pewno jest to ciekawy kierunek rozwoju dla całej kategorii mini PC.