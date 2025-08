Home Sprzęt i akcesoria Kolekcjonerski handheld z pionowym ekranem. Ayaneo znów zaskakuje nietypowym podejściem do mobilnego grania

Kolekcjonerski handheld z pionowym ekranem. Ayaneo znów zaskakuje nietypowym podejściem do mobilnego grania

Rynek przenośnych urządzeń do grania nie przestaje zaskakiwać, a producenci coraz śmielej eksperymentują z formą. Ayaneo, znane z wysokiej klasy handheldów, właśnie ujawniło kolejną małą konsolę, która ma służyć do emulacji gier retro na urządzeniach mobilnych. Podczas prezentacji strategii na lata 2025-2026 firma zaprezentowała Pocket Vert, czyli pionowy androidowy gadżet skierowany głównie do kolekcjonerów i pasjonatów retro. To zdecydowanie nie jest kolejne urządzenie w standardowym formacie, lecz propozycja dla tych, którzy szukają czegoś wyjątkowego.