Brak planów na wakacje? GeForce NOW ma dla Ciebie ponad 2300 powodów, aby go wypróbować 

Już teraz można strumieniować na swoje urządzenia Grounded 2, a za tydzień w dniu swojej premiery do usługi trafi wyczekiwana Mafia: The Old Country

Grounded 2, czyli kontynuacja dobrze przyjętej gry akcji z małym bohaterem miażdżącym robaki, powróciła w ramach wczesnego dostępu na Steam i oferuje jeszcze większy otwarty świat. W ten przyjemny dla oka tytuł możemy grać solo lub zespołowo, budować bazę, przechytrzyć ogromne owady i przeszukiwać podmiejskie ostępy. Co ważne, wszystko to dostępne jest na dowolnym urządzeniu, bez potrzeby pobierania i instalowania plików, właśnie dzięki GeForce NOW.

Nvidia również przypomina o najnowszej aktualizacji Sunspray Summer Resort do Genshin Impact, już dostępnej w GeForce NOW. W ten świetnie oceniany tytuł możemy dzięki usłudze zielonych grać prawie w każdym miejscu z dostępnym internetem. Wśród sierpniowych premier znajdziemy też takie tytuły, jak: Supraworld czy Aztecs: The Last Sun.

Oto lista ośmiu gier dołączających do chmury z końcem lipca:

Grounded 2 (od 29 lipca w Steam oraz Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

Achilles: Survivor (od 29 lipca w Steam)

Frosthaven (od 31 lipca w Steam)

Dead Take (od 31 lipca w Steam)

Farming Simulator 25 (od 1 sierpnia w Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

High on Life (Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

The King Is Watching (Steam)

Ultimate Chicken Horse (Xbox, dostępna w ramach PC Game Pass)

A to nas czeka w najbliższych tygodniach sierpnia:

Mafia: Dawne strony (od 7 sierpnia w Steam)

Echoes of the End (od 12 sierpnia w Steam)

Supraworld (od 15 sierpnia w Steam)

Void/Breaker (od 20 sierpnia w Steam)

Aztecs: The Last Sun (od 28 sierpnia w Steam)

Among Us 3D (Steam)

Funko Fusion (Steam)

Field of Glory II: Medieval (Steam)

The Rogue Prince of Persia (Ubisoft Connect)

No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files (Steam)

Jak widać, usługa się wciąż rozwija, co dobrze świadczy o firmie i przypominam na koniec, że jest również wersja darmowa dzięki, której będziecie mogli sprawdzić, czy jest to coś dla was.