Home Tech Procesor ARM N1X od Nvidii — pierwsze wyniki testów mogą niepokoić

Procesor ARM N1X od Nvidii — pierwsze wyniki testów mogą niepokoić

Pierwsze testy wydajności układu Nvidia N1X wyciekły do sieci, pokazując działający natywnie pod Windows 11 procesor oparty na architekturze ARM. W benchmarku FurMark osiągnął on 4286 punktów przy rozdzielczości 720p, co daje średnio 71 klatek na sekundę. Wynik plasuje się poniżej niektórych kart RTX 2060, co może dziwić przy deklarowanych 6144 rdzeniach CUDA, czyli taką samą ilość, jaka oferuje desktopowym RTX 5070.