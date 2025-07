Micron prezentuje nowe dyski SSD dla centrów danych AI 

Micron wprowadza na rynek trzy nowe dyski SSD dla centrów danych

Micron 9650 SSD wykorzystujący PCIe Gen 6 osiąga przepustowość odczytu sekwencyjnego do 28 GB/s i zapisu sekwencyjnego do 14 GB/s. W testach losowych wynosi to odpowiednio do 5,5 miliona IOPS przy odczycie i 900 tysięcy IOPS przy zapisie. Co istotne, nowy nośnik oferuje do 25% lepszą efektywność energetyczną przy zapisie losowym i aż 67% przy odczycie w porównaniu z dyskami Gen 5. Teoretycznie oznacza to oszczędności dla centrów danych, choć w praktyce wszystko zależy od konkretnych warunków pracy. Samo ogłoszenie takich liczb to jednak dobry znak w dobie rosnących kosztów energii.

Dzięki odczytami losowym do 5,5 miliona IOPS, Micron 9650 został stworzony z myślą o wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniu wymaganych przez potoki AI — Z portalu TechPowerUp, Arunkumar Narayanan, Dell

Za to Micron 6600 ION SSD w formacie E3.S oferuje do 245 TB na pojedynczym urządzeniu. To o 67% wyższa gęstość niż u konkurentów, pozwalająca zmieścić ponad 88 PB danych w jednej szafie serwerowej. Wersja 122 TB, mająca rozmiar talii kart, umożliwia umieszczenie 2,4 PB pamięci flash PCIe Gen 5 w serwerze 1U.

Efektywność energetyczna robi wrażenie, ponieważ nośnik zużywa zaledwie 1 wat na 4,9 TB, co daje o 37% lepszy wynik niż trzy dyski HDD 36 TB o tej samej łącznej pojemności. Przy dużych wdrożeniach (np. 2 EB) deklarowane oszczędności energii sięgają 3,4 MWh dziennie, czyli równowartość zużycia 124 przeciętnych amerykańskich domów.

Trzecia wersja, czyli Micron 7600 SSD, to propozycja dla najbardziej wymagających zastosowań AI. Dysk PCIe Gen 5 osiąga opóźnienia poniżej 1 milisekundy w testach RocksDB, co ma kluczowe znaczenie dla procesów trenowania i wnioskowania modeli AI. Parametry obejmują odczyt sekwencyjny do 12 GB/s, zapis sekwencyjny do 7 GB/s (o 27% lepszy niż konkurencja) oraz zapis losowy do 400 tysięcy IOPS (dwukrotnie więcej niż inne dyski mainstreamowe). Obiecująco, ale ostateczną weryfikację przyniosą dopiero testy w rzeczywistych środowiskach.

Ważne jest również to, że wszystkie modele wyposażono w zaawansowane zabezpieczenia, takie jak sprzętowy root of trust, uwierzytelnianie SPDM 1.2, zgodność z CNSA 2.0 oraz samoczynne szyfrowanie (SED). Co ciekawe, próbki dysków 9650 i 7600 SSD są już wysyłane do klientów. Wersja 6600 ION o pojemności 122 TB trafi do odbiorców w trzecim kwartale 2025 roku, a model 245 TB pojawi się w pierwszej połowie 2026 roku.

Firma współpracuje z partnerami, takimi jak Dell, Nvidia, Supermicro, WEKA, AMD, Astera Labs i Marvell, aby zapewnić płynną integrację z istniejącymi rozwiązaniami. To ważne, bo sukces zależy od kompatybilności w heterogenicznych środowiskach. Podsumowując, ta nowa seria Microna odpowiada na rosnące potrzeby centrów danych AI, które stają się coraz głośniejsze w ostatnim czasie, gdy mówimy o rozwoju sztucznej inteligencji.