Spodziewana premiera Nvidia GeForce RTX 50 SUPER jeszcze przed świętami 2025 

Nvidia zamierza wkrótce zwiększyć pojemność pamięci w kluczowych modelach kart graficznych

Najważniejszą nowością będzie zastosowanie modułów GDDR7 o gęstości 24 Gbit, co pozwoli na konfiguracje 18 GB przy 192-bitowej szynie lub 24 GB przy 256-bitowej. Grupa zielonych wyraźnie celuje w lepszą wydajność w wysokich rozdzielczościach, szczególnie przy włączonym śledzeniu promieni i renderowaniu z użyciem sieci neuronowych.

Spodziewane są też niewielkie podwyżki liczby jednostek shader i taktowania procesora graficznego, ale priorytetem pozostaje pojemność VRAM, temat ostatnio głośny w segmencie wydajności gier. Jak donosi TweakTown, poszczególne warianty SUPER otrzymają odmienne ulepszenia:

RTX 5070 SUPER

Tylko ten model zyska zwiększoną liczbę jednostek SM (Streaming Multiprocessors). Karta wykorzysta pełen potencjał układu GB205 z aktywnymi 50 SM, co przełoży się na:

6400 rdzeni CUDA

200 rdzeni Tensor

50 rdzeni RT

RTX 5070 Ti SUPER i RTX 5080 SUPER

Te modele nie zyskają dodatkowych jednostek SM. RTX 5080 SUPER, podobnie jak zwykła 5080, będzie bazować na pełnym układzie GB203. Główną zaletą obu będzie 50-procentowy wzrost VRAM do 24 GB. Za to RTX 5070 Ti SUPER zachowa przepustowość pamięci 28 Gbps, podczas gdy wersja 5080 SUPER otrzyma minimalny wzrost do 32 Gbps. Cała seria prawdopodobnie odnotuje też zauważalny skok w mocy całkowitej (TGP).

Zapowiedź serii SUPER wywołała burzę wśród graczy. Wielu krytykuje firmę za sztuczne ograniczanie pamięci w podstawowych wersjach, które zdaniem użytkowników służy głównie wymuszonemu podziałowi na segmenty. Co można zrozumieć, ponieważ czasem premiery pierwszych modeli mogą wyglądać jak wersja early access gry komputerowej (niedopracowany produkt).

Premiera zaplanowana na okres świąteczny 2025 stawia pytanie: czy sam wzrost pamięci przekona graczy, którzy liczyli również na większy skok wydajności rdzeniowej? Patrząc na obecne tendencje, Nvidia prawdopodobnie postawi na agresywne pozycjonowanie cenowe, ponieważ inaczej trudno będzie uzasadnić te zmiany wobec konkurencji.