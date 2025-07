PlayStation Plus Essential na sierpień. Druga połowa wakacji z przytupem!

Ostatnie ogłoszenia rozpiski PlayStation Plus wiązały się z większymi wydarzeniami dla marki. W czerwcu zbiegło się to w czasie ze startem Days of Play, za to w lipcu — z piętnastymi urodzinami usługi. Uroczysty czas dla japońskiej marki jednak się skończył, ale to wcale nie oznacza, że dostaniemy gorsze gry — a może i wręcz przeciwnie? Poprzeczka jest zawieszona dość wysoko, bo w ostatnim czasie dostaliśmy takie gry jak Balatro, Destiny 2: The Final Shape, NBA 2K25, Alone in the Dark (2024) czy Diablo IV. Czy sierpień zdoła dotrzymać tempa? Wiemy już, co przygotowało Sony dla graczy z aktywnym abonamentem PlayStation Plus Essential na zbliżający się miesiąc!

PlayStation Plus Essential — sierpień 2025. Pełna rozpiska

Już 5 sierpnia dostępne do pobrania będą poniższe gry:

Lies of P | PS5, PS4 (cena w PlayStation Store: 279 zł)

Mroczny, klimatyczny soulslike inspirowany klasyczną powieścią o Pinokiu. W tej wymagającej grze akcji wcielamy się w Pinokia poszukującego Geppetta w steampunkowym mieście Krat, pełnym szaleństwa i groźnych marionetek. System walki opiera się na rozbudowanym arsenale broni oraz specjalnych mechanizmach zwanych Legion Arms, a ścieżka fabularna zmusza do podejmowania moralnych decyzji i… kłamstw, które wpływają na człowieczeństwo bohatera.

DayZ | PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności (cena w PlayStation Store: 239 zł)

Hardkorowy survival z otwartym światem, w którym do 60 graczy walczy o przetrwanie w postapokaliptycznym świecie pełnym zarażonych i nieprzewidywalnych spotkań z innymi ocalałymi. Śmierć oznacza utratę wszystkiego i konieczność zaczynania od zera, a mechaniki wymagają zarządzania zdrowiem, zasobami i budowaniem schronień. Gra zawiera dwie obszerne mapy — Chernarus i Livonię. Najważniejsza jest zasada: „przetrwaj za wszelką cenę”.

My Hero One’s Justice 2 | PS4, PS5 w ramach wstecznej kompatybilności (cena w PlayStation Store: 169 zł)

Dynamiczna bijatyka 3D w uniwersum popularnej mangi i anime My Hero Academia. Gracze mogą wcielić się w wielu bohaterów i złoczyńców, używać ich najsłynniejszych „Quirków” w widowiskowych starciach na dużych arenach. Tytuł oferuje rozgrywkę solo, online oraz odtwarza wydarzenia znane z serii, stanowiąc doskonałą okazję do nadrobienia historii przed premierą kolejnej części.

Łączna wartość gier w tym miesiącu to zatem 687 zł, co jest solidnym wynikiem. Wszystkie gry z zestawienia są naprawdę niezłe, chociaż to bez dwóch zdań Lies of P będzie wzbudzać największe emocje. DayZ warto dać szansę, jeśli nigdy wcześniej nie próbowaliście, za to My Hero One’s Justice 2 to prawdziwa gratka dla wszystkich fanów fenomenalnej mangi Boku no Hero Acedemia. Nie jest to propozycja, która trafi w gusta każdego, ale hej — za darmo to uczciwa cena, więc kiedy dać szansę, jak nie teraz?