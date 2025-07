Home Rozrywka To już trzeci atak złośliwego oprogramowania na Steam w tym roku

Steam ponownie stał się celem cyberprzestępców i to już trzeci taki incydent w 2025 roku. Dla niektórych może być to jedynie trzeci, ale stawia to jednocześnie platformę pod znakiem zapytania – “czy jest lub było ich więcej?”. Tym razem hakerzy wykorzystali grę survivalową “Chemia”, wstrzykując złośliwe oprogramowanie do projektu dostępnego w fazie testów. Ta seria zdarzeń wyraźnie nadwyręża zaufanie graczy do najpopularniejszej platformy dystrybucyjnej, co nie jest dziwne, tym bardziej że GOG, Microsoft czy Epic Games nie mają takich problemów.