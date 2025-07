To narzędzie pozwala powrócić z Windows 11 na Windows 10 w pięciu kliknięciach i bez utraty danych

Wielu użytkowników Windows 11 wciąż tęskni za “dziesiątką”. Nieoficjalne narzędzie o nazwie UpDownTool obiecuje rozwiązanie tego problemu – umożliwia powrót do Windows 10 bez utraty programów, plików czy ustawień. Czy to zbyt piękne, żeby było prawdziwe?

Dlaczego użytkownicy uciekają z Windows 11?

Nie bez powodu wielu użytkowników marzy o powrocie do Windows 10. Lista zarzutów wobec najnowszego systemu Microsoft jest długa: wolniejsze działanie, mniej intuicyjny interfejs, wyższe wymagania sprzętowe, które mogą stanowić problem dla starszych komputerów.

Do tego dochodzi nachalny system kont Microsoft, ukrywanie lub usuwanie znanych funkcji z Windows 10, a także coraz więcej niechcianych funkcji sztucznej inteligencji. Dla użytkowników ceniących prostotę i szybkość działania powrót do “dziesiątki” może wydawać się atrakcyjną opcją.

Ograniczenia standardowych metod powrotu

Microsoft od lat ogranicza możliwość powrotu do starszych wersji systemu. Oficjalna opcja “rollback” działa tylko przez 10 dni po aktualizacji (wcześniej było to 30 dni, ale Microsoft zmienił to na podstawie badań użytkowników, zauważając, że większość osób decydujących się na powrót robi to w ciągu pierwszych kilku dni). Po tym czasie pozostaje jedynie czysta instalacja – formatowanie dysku, reinstalacja Windows i wszystkich aplikacji oraz ręczne przywracanie danych.

Właśnie tutaj wkracza UpDownTool. Narzędzie obiecuje prostą procedurę: uruchomienie aplikacji, potwierdzenie chęci rozpoczęcia procesu i automatyczne przełączenie na Windows 10 LTSC 2021 z zachowaniem wszystkich danych i konfiguracji systemu.

Windows 10 LTSC 2021 – długoterminowe wsparcie

UpDownTool nie instaluje standardowej wersji Windows 10, lecz edycję LTSC 2021 (Long-Term Servicing Channel). To specjalna wersja przeznaczona dla systemów wymagających długoterminowej stabilności.

Kluczowa zaleta? Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 będzie wspierana do 13 stycznia 2032 roku – znacznie dłużej niż standardowy Windows 10 Enterprise LTSC 2021 (do stycznia 2027) i regularny Windows 10 (do października 2025). Dodatkowo LTSC nie zawiera aplikacji sklepowych, Cortany ani wielu usług działających w tle, co przekłada się na szybsze i “czystsze” działanie systemu.

Uwaga na aspekty prawne i techniczne

Tutaj pojawia się pierwszy znak ostrzegawczy. Licencje Windows 10 LTSC nie są sprzedawane przez standardowe kanały konsumenckie – są przeznaczone dla organizacji w ramach umów licencjonowania zbiorowego. Użytkownicy planujący skorzystanie z UpDownTool powinni upewnić się, że działają zgodnie z prawem i posiadają odpowiedni klucz produktu.

Dodatkowo warto zauważyć, że twórca narzędzia (działający pod nazwą “teknixstuff”) specjalizuje się w podobnych projektach modyfikujących Windows, ale jego strona internetowa otrzymała tylko mieszane oceny w testach wiarygodności.

Jak działa UpDownTool?

Według dostępnych informacji proces jest rzeczywiście prosty: pobranie instalatora, otwarcie pliku i uruchomienie skryptu batch, który automatyzuje proces przejścia. Po zakończeniu system powinien uruchomić się jako Windows 10 LTSC 2021 z zachowanymi aplikacjami, plikami osobistymi i sterownikami urządzeń.

Twórcy narzędzia twierdzą, że może ono nie tylko przeprowadzać downgrade z Windows 11, ale także naprawiać istniejące instalacje Windows 10 LTSC czy konwertować inne edycje “dziesiątki” na LTSC.

Czy warto ryzykować?

UpDownTool z pewnością zainteresuje użytkowników sfrustrowanych Windows 11, szczególnie tych borykających się z problemami wydajnościowymi. Jednak nieoficjalna metoda downgrade’u niesie ze sobą poważne ryzyko.

Zalecamy szczególną ostrożność – utworzenie kopii zapasowej wszystkich ważnych plików to absolutne minimum przed próbą użycia narzędzia. Warto też pamiętać, że choć twórcy obiecują zachowanie danych, żadna tego typu operacja nie jest w 100% bezpieczna, a sam proces obejmuje modyfikację podstawowych plików systemowych.

Dla użytkowników, którzy naprawdę nie mogą się pogodzić z Windows 11, UpDownTool może wydawać się atrakcyjną alternatywą – pod warunkiem pełnej świadomości ryzyka, aspektów licencyjnych i nieoficjalnego charakteru rozwiązania.

UpDownTool można pobrać ze strony teknixstuff.com. Pamiętajcie jednak o wykonaniu kopii zapasowej przed jakimikolwiek eksperymentami z systemem operacyjnym.