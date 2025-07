Wielka zmiana w kopiowaniu danych między komputerami od Microsoftu. Narzędzie PC-PC to ratunek dla użytkowników Windows 10

Microsoft oficjalnie rozwija narzędzie do migracji „PC-PC”

Jakiś czas temu, w testowej wersji Insider Dev systemu Windows 11, odkryto nową funkcjonalność w narzędziu Kopia zapasowa systemu Windows. Miała ona na celu znaczące ułatwienie procesu przenoszenia plików pomiędzy różnymi komputerami, co obejmowało również scenariusze migracji danych z systemu Windows 10 na Windows 11. Przypominam to, ponieważ ostatnio pojawił się nowy artykuł z pomocy technicznej Microsoft, który potwierdza istnienie narzędzia i wyjaśnia ja go ugryźć.

Aby skorzystać z tej funkcji, Twój komputer źródłowy może działać na systemie Windows 10 lub dowolnej wersji Windows 11, jednakże docelowy musi mieć zainstalowany system Windows 11 w wersji od 2024 roku lub nowszej. Niestety, obecnie urządzenia z architekturą ARM nie są obsługiwane. Jeśli chodzi o konto Microsoft, podczas konfiguracji nowego komputera użytkownik powinien upewnić się, że loguje się na konto, które nie zawiera już żadnej istniejącej kopii zapasowej. Jest to kluczowe dla poprawnego działania funkcji i logiczne, żeby nie pobrać jakiejś wcześniejszej bez kluczowych dla nas zmian.

Cały proces sprowadza się do połączenia obu komputerów (źródłowego i docelowego) w tej samej sieci lokalnej, a następnie użycia dedykowanego narzędzia do skopiowania plików. To narzędzie przeniesie wszystkie Twoje dokumenty, zdjęcia, ustawienia pulpitu i inne spersonalizowane ustawienia. Jedyne, co nie jest przenoszone, to aplikacje i hasła, które są nadal tworzone w kopii zapasowej i synchronizowane za pośrednictwem OneDrive. Aplikacje i hasła można później przywrócić za pomocą konta Microsoft.