Publiczna beta iOS 26 na horyzoncie. Kiedy będziemy mogli wypróbować nowości od Apple’a?

Dlaczego iOS 26 się spóźnia?

iOS 26 to jedna z najbardziej oczekiwanych aktualizacji systemu operacyjnego iPhone’a, głównie ze względu na nowe nazewnictwo i zupełnie nowy język projektowania, znany jako Liquid Glass, który już zdążył wywołać pewne kontrowersje. Pierwsza publiczna beta iOS 26 ma dać użytkownikom iPhone’ów szansę na przetestowanie Liquid Glass na kilka miesięcy przed finalnym wydaniem we wrześniu. Standardowo, publiczne bety pojawiają się w połowie lipca, a czasem nawet pod koniec czerwca. W tym roku jednak wersja iOS 26 beta 1 nie została udostępniona w zeszłym tygodniu, co było sporym zaskoczeniem. Mark Gurman z Bloomberga, który już wcześniej wskazywał na 23 lipca (środa) jako datę premiery, ponownie potwierdził ten termin w swoim najnowszym newsletterze Power On.

Czytaj też: Przyszłość S Pen w składanych smartfonach Samsunga. Czy rysik powróci do serii Galaxy Z Fold?

“Wszystko wskazuje na to, że iOS 26 wejdzie w fazę publicznej bety w nadchodzącym tygodniu” – powiedział Gurman w niedzielę. Opóźnienie jest co najmniej tygodniowe w porównaniu do poprzednich lat, gdzie iOS 16, iOS 17 i iOS 18 były dostępne w publicznej becie przed 15 lipca. Dalsze opóźnienia mogłyby przesunąć premierę nawet na sierpień.

Czytaj też: Potrzebujesz informacji, a nie chcesz samemu dzwonić? AI od Google’a zrobi to za Ciebie

Przyczyny opóźnienia nie są do końca jasne. Mimo to, wielu użytkowników, którzy testowali iOS 26 od pierwszej wersji deweloperskiej, ocenia doświadczenie jako ogólnie pozytywne. System jest stabilny, aplikacje działają, choć początkowo występowało nadmierne zużycie baterii i, jak to bywa w betach, pewne błędy. Największym problemem iOS 26 do tej pory była przejrzystość Liquid Glass, na którą skarżyło się wiele osób. Apple szybko zareagował i w dwóch kolejnych wydaniach znacznie zmniejszył poziom tej przejrzystości, a zdaniem niektórych w beta 3 być może firma poszła nawet o krok za daleko.

Czytaj też: Samsung rusza z testami One UI 8 na kolejnych modelach

Możliwe więc, że to właśnie eksperymenty z Liquid Glass mogą być przyczyną tegorocznego opóźnienia publicznej bety iOS 26. Niezależnie od powodu, jeśli doniesienia Gurmana są trafne, iOS 26 publiczna beta 1 powinna pojawić się jednocześnie z deweloperską beta 4 iOS 26. Apple ma również udostępnić publiczne bety dla iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 i visionOS 26.

Czytaj też: Samsung naprawi długoletni błąd w Galaxy S26 Ultra. Fani serii będą zachwyceni

Dla doświadczonych uczestników programu beta Apple proces uzyskania dostępu do iOS 26 będzie intuicyjny. Dla nowych testerów istnieją dostępne przewodniki, jak pobrać publiczną betę iOS 26. Proces jest prosty, a w razie niezadowolenia zawsze można wrócić do iOS 18. Niemniej jednak, zawsze zaleca się wykonanie kopii zapasowej danych przed aktualizacją do wersji beta i najlepiej nie robić tego na głównym urządzeniu, zwłaszcza gdy zależy wam, by było ono cały czas niezawodne.