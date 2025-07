Samsung rusza z testami One UI 8 na kolejnych modelach

W tym roku Samsung narzucił wręcz mordercze tempo, jeśli chodzi o aktualizacje. One UI 7 z Androidem 15 trafiło w stabilnej wersji na smartfony dopiero w kwietniu, tymczasem mamy lipiec i One UI 8 z Androidem 16 jest już dostępne na najnowszych składakach. Jednocześnie producent cały czas testuje nakładkę na innych modelach, jak to zresztą miało miejsce w przypadku poprzedniej generacji. Niedawno wersja beta trafiła do posiadaczy Galaxy A55 i Galaxy S24 FE, a teraz przyszedł czas na Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4. Co prawda na razie wydanie znaleziono na serwerach, więc sama aktualizacja nie jest jeszcze udostępniana, ale to jedynie kwestia czasu.

Czytaj też: Samsung naprawi długoletni błąd w Galaxy S26 Ultra. Fani serii będą zachwyceni

Jakie ulepszenia wprowadza One UI 8?

Mimo że ta generacja nakładki nie zapowiada się na tak rewolucyjną aktualizację jak One UI 7 pod względem liczby nowych funkcji, to przynosi szereg istotnych usprawnień, które mają poprawić komfort użytkowania. Wśród najważniejszych nowości znajdziemy:

Panel Szybkich Ustawień (Quick Panel) – wprowadzono subtelne zmiany wizualne, takie jak obramowania wokół sekcji szybkich ustawień, nadające im bardziej wyrafinowany wygląd.

– wprowadzono subtelne zmiany wizualne, takie jak obramowania wokół sekcji szybkich ustawień, nadające im bardziej wyrafinowany wygląd. Podgląd Przesunięcia Wstecz (Back Swipe Preview) – ta funkcja ułatwia nawigację. Gdy użytkownik zacznie przesuwać palcem od lewej do prawej krawędzi ekranu w celu cofnięcia się, bieżące okno zostanie przesunięte w prawo, ukazując podgląd poprzedniego ekranu w tle po lewej stronie.

– ta funkcja ułatwia nawigację. Gdy użytkownik zacznie przesuwać palcem od lewej do prawej krawędzi ekranu w celu cofnięcia się, bieżące okno zostanie przesunięte w prawo, ukazując podgląd poprzedniego ekranu w tle po lewej stronie. Odświeżone Quick Share — funkcja udostępniania plików Quick Share zyskała nowe zakładki “Odbierz” i “Wyślij”, co ułatwia zarządzanie transferem danych.

— funkcja udostępniania plików Quick Share zyskała nowe zakładki “Odbierz” i “Wyślij”, co ułatwia zarządzanie transferem danych. Udogodnienia w Połączeniach — pojawiają się nowe funkcje, takie jak Call Captions (napisy na żywo z rozmowy telefonicznej) oraz Real Time Text (RTT), która umożliwia czatowanie z rozmówcą w czasie rzeczywistym, bez opuszczania okna połączenia – niezwykle przydatne rozwiązanie dla osób z niektórymi niepełnosprawnościami.

Czytaj też: Koniec z wyciąganiem telefonu by włączyć muzykę. Słuchawki OnePlus z nową genialną funkcją

One UI 8 wprowadza również zmiany w designie i nowe funkcje do wielu preinstalowanych aplikacji Samsunga:

Galeria — zyskuje opcję “Prywatny Album” i nowe ikony.

— zyskuje opcję “Prywatny Album” i nowe ikony. Moje Pliki — sekcja Kategorii została przeprojektowana z nowymi ikonami.

— sekcja Kategorii została przeprojektowana z nowymi ikonami. Przypomnienia — otrzymują nowy układ i świeże ikony.

— otrzymują nowy układ i świeże ikony. Kalendarz — wprowadzono zakładki “Wydarzenia” i “Przypomnienia”.

— wprowadzono zakładki “Wydarzenia” i “Przypomnienia”. Ustawienia (Bateria) – ulepszono ochronę baterii (Battery Protection) o opcje “Podstawowa”, “Maksymalna” i “Adaptacyjna”.

W kontekście funkcji Galaxy AI, stabilna wersja One UI 8 przyniesie ulepszenia do Browse Assist, Generative Edit, Audio Eraser i Now Brief. Warto zaznaczyć, że aktualizacje dla Browse Assist i Generative Edit są specyficzne dla modelu Fold.

Browse Assist — możliwość odłączenia od dołu ekranu, przeciągania i zmiany rozmiaru dla lepszej produktywności.

— możliwość odłączenia od dołu ekranu, przeciągania i zmiany rozmiaru dla lepszej produktywności. Generative Edit — pokazuje zdjęcia przed i po edycji obok siebie, zsynchronizowanym powiększaniem obu obrazów, co ułatwia porównywanie.

— pokazuje zdjęcia przed i po edycji obok siebie, zsynchronizowanym powiększaniem obu obrazów, co ułatwia porównywanie. Audio Eraser — dostępny teraz w aplikacjach Galeria, Notatki i Dyktafon. W Galerii pozwala na automatyczne rozpoznawanie i usuwanie niechcianych dźwięków z filmów w czasie rzeczywistym. W Dyktafonie można go używać do usuwania szumów z nagrań rozmów.

— dostępny teraz w aplikacjach Galeria, Notatki i Dyktafon. W Galerii pozwala na automatyczne rozpoznawanie i usuwanie niechcianych dźwięków z filmów w czasie rzeczywistym. W Dyktafonie można go używać do usuwania szumów z nagrań rozmów. Now Brief — zyskał trzy nowe typy kart informacyjnych: przypomnienie o miejscu parkingowym, alerty o stanie inteligentnego domu i baterii urządzeń noszonych. Dodatkowo, może teraz odczytywać podsumowanie na głos.

— zyskał trzy nowe typy kart informacyjnych: przypomnienie o miejscu parkingowym, alerty o stanie inteligentnego domu i baterii urządzeń noszonych. Dodatkowo, może teraz odczytywać podsumowanie na głos. Sekcja Tapet — automatycznie skanuje Galerię, rozpoznaje obrazy, które mogą dobrze wyglądać jako tapety, i rekomenduje je użytkownikowi.

Czytaj też: Xiaomi szykuje kolejnego solidnego budżetowca. Duża bateria będzie jedną z jego zalet

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie z tych nowości trafią na Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4. Pełny zakres zmian i ulepszeń Samsung przybliży razem z dziennikiem zmian przy udostępnianiu aktualizacji.