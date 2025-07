Słuchanie Spotify na słuchawkach OnePlus stanie się jeszcze łatwiejsze

Słuchawki OnePlus (i zapewne też OPPO) mogą wkrótce wzbogacić się o świetną funkcję

Dla tych, którzy nie wiedzą, Spotify Tap to funkcja umożliwiająca natychmiastowe rozpoczęcie odtwarzania muzyki z platformy na kompatybilnych urządzeniach audio za pomocą prostego dotknięcia. Eliminuje to potrzebę odblokowywania telefonu i otwierania aplikacji, pozwalając na szybszy dostęp do ulubionych utworów. Choć telefon nadal musi znajdować się w pobliżu, aby strumieniować muzykę, jest to ogromne udogodnienie dla tych, dla których słuchawki są przede wszystkim bramą do świata muzyki. Funkcja ta jest już dostępna na urządzeniach takich marek jak Jabra, Sony, Bose i Marshall. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce dołączą do nich również OPPO i OnePlus.

Serwis Android Authority znalazł dowody na tę integrację w kodzie aplikacji HeyMelody (wersja v115.8), która służy do zarządzania ustawieniami słuchawek OPPO i OnePlus. Udało się aktywować tę funkcję, co pozwoliło na wczesny podgląd jej działania.

Zgodnie z opisem, który widzicie na zrzucie ekranu, będzie można ustawić podwójne lub potrójne dotknięcie dowolnej słuchawki, aby wznowić odtwarzanie muzyki ze Spotify na podłączonym telefonie. Powtórzenie gestu pozwoli na przełączenie się do rekomendowanej piosenki. Warto jednak pamiętać, że obecne opcje konfiguracji w testowej wersji są nieco zagmatwane, co sugeruje, że ich układ i funkcjonalność zostaną dopracowane przed oficjalnym wdrożeniem dla użytkowników. Na razie funkcja jest wciąż rozwijana, więc jej działanie może się nieco różnić od tego, co zobaczymy w stabilnej wersji.

Nie wiemy też, które modele słuchawek OnePlus lub OPPO otrzymają tę nowość. Możliwe, że zostanie ona udostępniona istniejącym, kompatybilnym produktom poprzez aktualizację oprogramowania. Nie byłoby jednak zaskoczeniem, gdyby Spotify Tap było kompatybilne jedynie z wybranymi, nadchodzącymi modelami sprzętu jako dodatkowe ulepszenie, by zachęcić do kupna nowego sprzętu. Na ten moment ani OnePlus, ani OPPO nie potwierdziły oficjalnie tej funkcji, więc pozostaje nam czekać na ogłoszenie producentów lub na premierę jakichś słuchawek.