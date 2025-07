Android 16 i HyperOS 2.3 trafiają na smartfony Xiaomi. Które modele dostają aktualizację?

Xiaomi zaczyna wdrażać Androida 16 na swoje smartfony

Jak donosi portal Xiaomi Time, to Xiaomi 15 jest pierwszym urządzeniem, które otrzymało aktualizację do HyperOS 2.3 bazującego na Androidzie 16. Co ważne, proces wdrażania nie ogranicza się wyłącznie do rynku chińskiego – aktualizacja jest dystrybuowana globalnie z oprogramowaniem w wersji OS2.0.217.0.WOCMIXM. Na początku bieżącego tygodnia stabilna aktualizacja Androida 16 zaczęła trafiać również na model Xiaomi 14T Pro na całym świecie. W Europie oprogramowanie jest oznaczone jako OS2.0.214.0.WNNEUXM, natomiast użytkownicy międzynarodowi otrzymują wersję OS2.0.214.0.WNNMIXM.

Mimo że na razie stabilne wersje systemu są dostępne tylko dla dwóch modeli, Xiaomi aktywnie testuje Androida 16 w programie beta na szerokiej gamie urządzeń. Wśród nich znajdują się m.in. serie Redmi K70 i Poco F7, Poco X7 Pro, Xiaomi Mix Flip, Xiaomi Pad 7 Pro i wiele innych. Możemy więc spodziewać się, że wkrótce te urządzenia również otrzymają stabilną wersję „szesnastki”.

Warto wspomnieć, że urządzenia Xiaomi automatycznie sprawdzają dostępność nowych aktualizacji i powiadamiają użytkowników o ich pojawieniu się. Jednak w przypadku tak dużej aktualizacji warto sprawdzić to ręcznie. Aby to zrobić, należy przejść do Ustawień > Informacje o telefonie i stuknąć w logo HyperOS. Jeśli aktualizacja jest dostępna, można przystąpić do jej instalacji. Przed rozpoczęciem procesu upewnij się, że urządzenie ma wystarczającą ilość wolnego miejsca na dane oraz co najmniej 30% naładowania baterii. Pamiętaj, że aktualizacje są zazwyczaj wdrażane stopniowo, więc może minąć trochę czasu, zanim trafią do wszystkich.

HyperOS 2.3 nie wprowadza drastycznych zmian w interfejsie użytkownika ani rewolucyjnych funkcji. Zamiast tego, skupia się na licznych usprawnieniach „pod maską”, mających na celu zapewnienie płynniejszego i bardziej spójnego doświadczenia użytkowania.

Aktualizacja poprawia animacje i przejścia, a także umożliwia lepszą integrację z nowszymi aplikacjami. Co więcej, wprowadza najnowsze funkcje bezpieczeństwa z Androida 16, co ma chronić urządzenia przed pojawiającymi się zagrożeniami. Zoptymalizowano również zarządzanie pamięcią, a użytkownicy zyskali większą kontrolę nad swoimi ustawieniami prywatności. Aktualizacja zawiera także nową wersję Privacy Sandbox, co ma zwiększyć prywatność użytkowników, jednocześnie wspierając zdrowy ekosystem reklamowy.

Co ciekawe, Xiaomi nie opublikowało jeszcze oficjalnego ogłoszenia dotyczącego wdrażania Androida 16. Nie ma również potwierdzonego harmonogramu wydania ani pełnej listy kwalifikujących się urządzeń. Biorąc jednak pod uwagę, że stabilne wersje systemu są już dystrybuowane, oficjalne ogłoszenie powinno pojawić się wkrótce, rozwiewając wszelkie wątpliwości i dostarczając szczegółowych informacji.