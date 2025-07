Now Bar w One UI 8 zacznie wyświetlać więcej informacji

One UI 8 – nadchodzą dynamiczne powiadomienia dla wszystkich aplikacji

Samsung od pewnego czasu rozwija koncepcję Live Notifications, czyli dynamicznych powiadomień, które pozwalają na śledzenie bieżących aktywności bezpośrednio z ekranu blokady i panelu powiadomień. Funkcja ta, wprowadzona w One UI 7, początkowo była ograniczona do garstki aplikacji, głównie tych od samego Samsunga. Jednak nadchodząca aktualizacja One UI 8 ma to zmienić, otwierając drzwi dla wszystkich twórców aplikacji na stworzenie interaktywnych powiadomień.

Nadchodzące One UI 8 bazuje na Androidzie 16, co pozwala na wykorzystanie nowej funkcji systemowej nazwanej „Live Updates”. Oferuje ona podobną funkcjonalność do Live Notifications, jednak kluczową różnicą jest jej dostępność dla dowolnych aplikacji zewnętrznych. Dzięki najnowszej wersji beta One UI 8, już teraz możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać w praktyce.

Jeszcze podczas konferencji I/O Google potwierdził, że Samsung zintegruje Live Updates ze swoim Now Bar oraz z istniejącymi Powiadomieniami na żywo. Natomiast po wydaniu One UI 8 Beta 3 możemy powiedzieć na ten temat znacznie więcej. W tej wersji serwis Android Authority odkrył nową opcję deweloperską o nazwie „Live notifications for all apps”. Po jej aktywacji, powiadomienia Live Updates z kompatybilnych aplikacji zaczęły pojawiać się w pasku statusu One UI oraz w Now Bar, dokładnie tak samo jak Live Notifications. Chociaż obecnie brakuje publicznie dostępnych aplikacji wspierających Live Updates (funkcja była testowana przy użyciu przykładowej aplikacji Google’a), jest to wyraźny sygnał, że Samsung aktywnie pracuje nad wdrożeniem tego rozwiązania.

Fakt, że wsparcie dla Live Updates jest obecnie ukryte za opcją deweloperską, nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że to wciąż wersja beta. Jednak byłoby dziwne, gdyby tak pozostało w stabilnej wersji One UI 8. Google już potwierdził, że Samsung będzie wspierać Live Updates, więc wymaganie od użytkowników aktywacji opcji deweloperskiej byłoby niezgodne z zamierzeniami i niepraktyczne dla szerokiego grona odbiorców. Możliwe jednak, że firma zachowa ją na późniejszą aktualizację.