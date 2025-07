One UI 8 wprowadzi Centrum Alertów dla maksymalnego bezpieczeństwa naszych danych

Centrum Alertów – owa linia obrony w One UI 8

One UI 8 to nowa generacja nakładki Samsunga, która już jest testowana na niektórych modelach producenta. Z racji bardzo szybkiego cyklu wydawniczego – One UI 7 debiutowało w stabilnej wersji zaledwie w kwietniu – aktualizacja powinna przynieść sporo nowości, także w zakresie bezpieczeństwa. Wśród nich zajdzie Centrum Alertów (Alerts Center). To dedykowany pulpit, który zapewni użytkownikom kompleksowe powiadomienia dotyczące zarówno prywatności, jak i bezpieczeństwa. Dzięki niemu będziemy na bieżąco z uprawnieniami aplikacji, a nawet zostaniesz powiadomiony, gdy któraś z nich zacznie zbyt często uzyskiwać dostęp do wrażliwych danych.

Centrum Alertów ma stać się kluczowym elementem w zarządzaniu bezpieczeństwem urządzenia. Ma ono uprościć monitorowanie stanu ochrony, oferując alerty w czasie rzeczywistym oraz sugestie, które pomogą utrzymać dane w bezpiecznej strefie. Z tego, co już wiemy, nowa funkcja będzie informować użytkownika, gdy aplikacje uzyskują dostęp do wrażliwych uprawnień, takich jak aparat, mikrofon, lokalizacja czy kontakty, zwłaszcza gdy dzieje się to w tle. Jeśli jakaś aplikacja będzie nadmiernie korzystać z tych uprawnień, Centrum Alertów przypomni o konieczności ich przejrzenia lub cofnięcia.

Dodatkowo, w przypadku zaufanych aplikacji, które po aktualizacji potrzebują nowych uprawnień, system powiadomi o tym użytkownika, umożliwiając świadome podjęcie decyzji przed zezwoleniem na dostęp. Centrum alertów ma też działać jako panel kontrolny dla ogólnych zagrożeń bezpieczeństwa. Ma to być funkcja prewencyjna, pozwalająca użytkownikom śledzić pojawiające się zagrożenia, takie jak nieaktualne oprogramowanie, złośliwe oprogramowanie w aplikacjach, czy niezabezpieczone konta Google lub Samsung. Będzie także przypominać o konieczności włączenia zabezpieczeń biometrycznych i wyświetlać alerty z funkcji Znajdź Mój Telefon, gdy śledzenie lokalizacji zostanie wyłączone. By szybko móc rozwiązywać problemy, firma umożliwi nam działanie z poziomu alertu.

Chociaż Centrum Alertów zostało zauważone w trzeciej wersji beta One UI 8, którą Samsung udostępnił kilka dni temu, prawdopodobnie będzie ono rozwijane w kolejnych wydaniach testowych. Istnieje więc szansa, że funkcja nie trafi do nas bezpośrednio z pierwszym stabilnym wydaniem, a pojawi się dopiero w ramach kolejnych aktualizacji. Spodziewamy się, że One UI 8 zadebiutuje w stabilnej wersji razem z Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7 już 9 lipca, jednak jak zwykle minie trochę czasu, zanim aktualizacja trafi na wszystkie kwalifikujące się do tego urządzenia.