Użytkownicy OnePlus 11 zyskują nowe funkcje. Nadchodzi aktualizacja OxygenOS 15

OxygenOS 15.0.0.831 dla OnePlus 11 – zmiany i ulepszenia

Jedną z najbardziej ekscytujących nowości, jaką przynosi OxygenOS 15.0.0.831, jest wsparcie dla zdalnego sterowania komputerami z systemem Windows, które w ostatnich tygodniach trafiło już na pokład OnePlus 13, 13R i 12. Teraz natomiast przyszła kolej na OnePlus 11, którego użytkownicy będą mogli kontrolować swój komputer i uzyskiwać dostęp do plików bezpośrednio z telefonu, co otwiera nowe możliwości dla pracy zdalnej i zarządzania danymi. Dodatkowo, aktualizacja wprowadza ulepszenia w algorytmie sieci komórkowej, co ma zapewnić jeszcze bardziej stabilne połączenia internetowe.

System zostanie też wzbogacony o funkcję “Przeciągnij i Upuść” (Drag & Drop), pozwalającą na intuicyjne przenoszenie obrazów i tekstu za pomocą gestów w aplikacjach firm trzecich. To udogodnienie można łatwo włączyć lub wyłączyć w ustawieniach telefonu, w sekcji “Ułatwienia dostępu i wygoda”. Kolejną praktyczną nowością jest narzędzie “Czyszczenie głośników” (Speaker Cleaner). Emituje ono impulsy dźwiękowe, które mają pomóc w usunięciu kurzu i zanieczyszczeń z głośników telefonu, zapewniając optymalną jakość dźwięku. Funkcja ta jest dostępna w Menedżerze telefonu, w zakładce “Narzędzia” > “Więcej” > “Ułatwienia dostępu i wygoda”.

OxygenOS 15.0.0.831 przynosi dla OnePlus 11 szereg ulepszeń systemowych, które poprawiają ogólne wrażenia z użytkowania. Wyszukiwanie w Ustawieniach jest teraz szybsze – można wyszukiwać nazwy aplikacji bezpośrednio lub korzystać z wyszukiwania przybliżonego (fuzzy search) z użyciem spacji. Poprawiono również responsywność pływającego paska i pływających okien. Animacje przy wychodzeniu z Szybkich Ustawień i panelu powiadomień są teraz płynniejsze, a aplikacje można otwierać z szybkich funkcji nawet przy zablokowanym ekranie.

OnePlus ulepszył również obsługę powiadomień – gdy wiele alertów jest zgromadzonych, pojawi się podsumowanie informujące o liczbie ukrytych powiadomień i ich źródłach. Zoptymalizowano również kolejność wyświetlania wyników wyszukiwania w Ustawieniach. Nie zabrakło też zmian w zakresie bezpieczeństwa, bo ta wersja integruje czerwcową poprawkę bezpieczeństwa Androida 2025, co dodatkowo zwiększa ochronę urządzenia.

Aktualizacja OxygenOS 15.0.0.831 (numer kompilacji CPH2447_15.0.0.831(EX01)) jest obecnie udostępniana etapami dla użytkowników OnePlus 11 w Indiach. Oznacza to, że stopniowo będzie trafiać do coraz większej grupy osób, a wkrótce pojawi się globalnie, o ile w międzyczasie nie wystąpią żadne problemy.