Android 16 dla smartfonów Motorola. Które modele dostaną aktualizację?

Dokładna data premiery Androida 16 dla Motoroli pozostaje tajemnicą, ale wiemy, które urządzenia otrzymają aktualizację wraz ze zaktualizowaną wersją nakładki Hello UI. Motorola zazwyczaj działa w tym obszarze wolniej od konkurencji, co potwierdza fakt, że wciąż nie udostępniła Androida 15 wszystkim modelom, choć to oczywiście nie oznacza, że kolejna duża aktualizacja jest odległa, przynajmniej dla najnowszych flagowców, bo te zawsze otrzymują nowe oprogramowanie wcześniej.

Czytaj też: Rewolucja w aplikacji Telefon od Google’a. Android 16 przyniesie nowy design

Tak czy inaczej, oficjalna premiera Androida i nowej wersji Hello UI nie jest jeszcze znana i prawdopodobnie Motorola w ogóle nie będzie jej ogłaszać, zamiast tego po prostu będziemy dowiadywać się na bieżąco o dostępności aktualizacji dla danych modeli. Bazując jednak na wcześniejszych latach, urządzenia Motoroli powinny zacząć otrzymywać aktualizację około września lub października.

Oto lista modeli firmy Motorola, które dostaną Androida 16:

Motorola Razr 2025

Motorola Razr+ 2025

Motorola Razr Ultra 2025

Motorola Razr+ 2024

Motorola Razr 60

Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 50

Motorola Razr 50 Ultra

Motorola Edge 2025

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 Pro

Motorola Edge 60 Fusion

Motorola Edge 60 Stylus

Motorola Edge 50

Motorola Edge 50 Pro

Motorola Edge 50 Ultra

Motorola Edge 50 Fusion

Motorola Edge 50 Neo

Motorola Edge 40 Pro

Moto G 2025

Moto G Power 2025

Motorola G Stylus 2025

Moto G86

Moto G86 Power

Moto G85

Moto G75

Moto G56

Moto G55

ThinkPhone 25 by Motorola

Można zauważyć, że na liście brakuje wielu urządzeń, w tym Motoroli Razr (2024) i pierwszej generacji ThinkPhone’a. Prawdopodobnie więcej urządzeń zostanie dodanych w późniejszym terminie, bo chociaż firma nie rozpieszcza nas długością wsparcia, to nie jest ono aż tak krótkie, by nie obejmować modeli z zeszłego roku.

Czytaj też: Nowa beta iOS 26 rozwiązuje kluczowe problemy iPhone’ów i wprowadza kilka nowości

Jeśli zaś chodzi o nowości, jakie dostaną użytkownicy, to Android wnosi wiele nowości, mimo że niektóre oczekiwane funkcje nie znalazły się w pierwszej wersji. Bieżąca kompilacja nie zawiera jeszcze pełnej implementacji języka projektowania Material 3 Expressive, trybu pulpitu, odświeżonego panelu Szybkich Ustawień ani pełnej integracji Live Updates (wersji Live Activities od Google dla Androida). Obecna wersja Live Updates wspiera aplikacje do współdzielenia przejazdów i dostarczania jedzenia, wyświetlając informacje na ekranie blokady i w panelu powiadomień. Głębsza integracja z obsługą Always-on Display i pływającego okna może pojawić się w kolejnych wydaniach.

Czytaj też: Chrome na Androida z długo wyczekiwaną zmianą. Pasek adresu już nie musi być na górze

Jakie zmiany z „szesnastki” znajdziemy w Hello UI? Tego nie wiemy. Motorola jeszcze nie pochwaliła się, jakie ulepszenia dla nas szykuje, ale można się spodziewać, że większość nowości znajdzie się właśnie w nakładce. Na razie wspomina się o przeprojektowanym suwaku głośności, automatycznym grupowaniu powiadomień czy rozdzielonych panelach szybkich ustawień i powiadomień. Aktualizacja powinna tez wprowadzić funkcję Notification Cooldown, która obniża głośność i minimalizuje alerty, gdy otrzymujesz wiele powiadomień z tej samej aplikacji w krótkim odstępie czasu. Do tego dla tabletów i urządzeń z większymi ekranami pojawi się opcja Desktop Windowing, oferująca doświadczenie wielozadaniowości przypominające komputer stacjonarny, umożliwiając otwieranie, grupowanie i zmienianie rozmiaru wielu okien aplikacji. Nie zabraknie też ulepszeń bezpieczeństwa oraz dalszych optymalizacji.