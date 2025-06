Chrome na Androida z długo wyczekiwaną zmianą. Pasek adresu już nie musi być na górze

Mała zmiana, która robi wielką różnicę — Chrome na Androida pozwoli zmienić położenie paska adresu

Pasek adresu, będący jednocześnie paskiem wyszukiwania w Chrome, jest kluczową częścią naszego doświadczenia przeglądania. Od momentu debiutu Androidowej wersji przeglądarki w 2012 roku, jego domyślne położenie na górze ekranu było niemal niezmienne i chociaż Google przez lata dodawał do paska nowe funkcje, takie jak automatyczne ukrywanie podczas przewijania strony w górę w celu zwiększenia przestrzeni roboczej, to możliwość przeniesienia go na dół była długo wyczekiwana, zwłaszcza odkąd ekrany w smartfonach zaczęły się robić coraz większe, przez co obsługa ich jedną ręką stała się naprawdę problematyczna.

Czytaj też: HyperOS 2.2 zaczyna globalną ekspansję – 8 urządzeń Xiaomi otrzymuje aktualizację

Do tej pory przeglądarka Chrome na Androidzie kazała nam gimnastykować palce, by sięgnąć na samą górę, do paska adresu. Niby nie jest to wielki problem, ale czasem mamy wolną tylko jedną rękę i musimy sobie jakoś z tym radzić, uważając, by przy okazji nie upuścić telefonu. Co ciekawe, Chrome na iOS już od dawna oferuje możliwość przesunięcia paska adresu na dół za pomocą długiego naciśnięcia lub opcji w ustawieniach. Dziwne więc, że na Androidzie tego nie było (poza pewnymi eksperymentami w przeszłości).

Czytaj też: Galaxy A56 i A36 dostają flagową funkcję Wideo AI

To zaskakujące, że tak prosta funkcja, obecna w innych systemach (np. Windows Phone już w 2012 roku) i konkurencyjnych przeglądarkach (Safari dodało dolne ułożenie w 2021 roku), zajęła Google tak dużo czasu, aby zaimplementować ją globalnie w Chrome na Androidzie. Jak to się jednak mówi – lepiej późno niż wcale i gigant z Mountain View ogłosił teraz, że będziemy mogli dostosować ułożenie paska adresu, w zależności od tego, gdzie nam wygodnie.

Czytaj też: Czyżby kolejna beta iOS 26 ujawniła istnienie nowego iPhone’a?

Zmiana jest wdrażana stopniowo i w ciągu najbliższych tygodni powinna być dostępna dla wszystkich użytkowników. Aby to zrobić, wystarczy długo nacisnąć pasek adresu i wybrać opcję „Przenieś pasek adresu na dół”. Alternatywnie, ustawienie to znajdziesz również w menu Ustawienia > Pasek adresu.

Czytaj też: Samsung narzuca szybkie tempo. Beta One UI 8 z nowym Androidem wkrótce trafi na więcej urządzeń

Google w swoim wpisie na blogu podkreśla, że „w zależności od rozmiaru dłoni i urządzenia, jedna pozycja paska adresu może być wygodniejsza niż druga. Zaprojektowaliśmy tę aktualizację, aby dać Ci elastyczność wyboru preferowanej lokalizacji – dzięki czemu możesz przeglądać z większą łatwością”. Dobrze wiedzieć, że chociaż z opóźnieniem, to firma w końcu dodała brakującą funkcjonalność. Teraz pozostaje już tylko poczekać, aż aktualizacja dotrze do wszystkich użytkowników, by cieszyć się nową wygodą.