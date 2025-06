Galaxy A56 i A36 dostają flagową funkcję Wideo AI

Użytkownicy Galaxy A56 i Galaxy A36 dostają kolejną funkcję AI

Ta innowacyjna funkcja trafia na średniopółkowe smartfony za pośrednictwem aplikacji Galaxy Enhance-X. Jest to apka, która zadebiutowała już jakiś czas temu, jako edytor fotografii wspomagany sztuczną inteligencją. Oferuje narzędzia AI do analizowania i ulepszania zdjęć jednym dotknięciem lub za pomocą niestandardowych ustawień. Za jej pomocą możemy łatwo pozbyć się typowych problemów i niepożądanych zjawisk na fotkach, takich jak zniekształcenia, rozmycia, odbicia, poprawić zakres dynamiczny fotografii, rozdzielczość oraz jakość zdjęć. Na przestrzeni czasu Samsung wprowadzał do niej kolejne funkcje, których znacząco przybyło wraz z rozwojem Galaxy AI.

Czytaj też: Samsung idzie z duchem czasu. Galaxy Z Fold 7 będzie oszałamiająco smukły

Oczywiście, jak zwykle w przypadku takich innowacji, na początku Galaxy Enhance-X było rozwiązaniem dostępnym jedynie dla flagowców z serii Galaxy S, ale południowokoreański gigant postanowił ją rozszerzyć, dzięki temu posiadacze średniopółkowych Galaxy A56 i Galaxy A36 zyskali znacznie więcej możliwości. Dla tych modeli aplikacja została wzbogacona o tryb „Slow Mo” zasilany sztuczną inteligencją. Działa on na zasadzie zbliżonej do funkcji Instant Slow Mo, znanej z flagowych urządzeń, takich jak seria Galaxy S25. Jak ogłoszono na forum społeczności Samsunga, aktualizacja umożliwia dodawanie płynnego efektu zwolnionego tempa do dowolnego wideo, nawet jeśli nie zostało ono pierwotnie nagrane w trybie slow-motion.

Czytaj też: OnePlus podniesie poprzeczkę tym flagowcem. Samsung musi w końcu wziąć się do roboty

W przypadku modelu Galaxy A56, funkcja ta jest wbudowana bezpośrednio w aplikację Galeria, co zapewnia maksymalną wygodę. Użytkownicy Galaxy A36 uzyskają do niej dostęp poprzez aplikację Galaxy Enhance-X w wersji 15.2.17. Kluczem do działania tej funkcji jest sztuczna inteligencja, która generuje nowe klatki wideo, niezbędne do uzyskania ultra-płynnego efektu slow-motion. Co ważne, Samsung zapewnia, że generowane przez AI klatki nie wpływają negatywnie na klarowność i jakość obrazu.

Czytaj też: Składany iPhone coraz bliżej? Apple sięga po ekrany Samsunga

Sam proces korzystania z funkcji jest intuicyjny: podczas odtwarzania wideo wystarczy jedno proste dotknięcie ekranu, aby spowolnić wybraną sekcję, a następnie zwolnienie palca, by powrócić do normalnej prędkości. Można zastosować do trzech takich momentów slow-motion w jednym klipie. To świetny sposób na podkreślenie dramatycznych lub emocjonalnych momentów i urozmaicenie nagrania.

Czytaj też: Samsung narzuca szybkie tempo. Beta One UI 8 z nowym Androidem wkrótce trafi na więcej urządzeń

Ta aktualizacja jest częścią szerszej strategii Samsunga, mającej na celu udostępnianie funkcji premium w swoich smartfonach ze średniej półki, serii Galaxy A. Dzięki temu nawet posiadacze tańszych urządzeń mają dostęp do nowoczesnych rozwiązań i chociaż nie wszystkich, dla wielu osób taki zakres Galaxy AI jest zdecydowanie wystarczający.