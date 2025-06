Samsung narzuca szybkie tempo. Beta One UI 8 z nowym Androidem wkrótce trafi na więcej urządzeń

Beta One UI 8 zmierza na kolejne modele Galaxy

Wspomniany One UI 7 zaczął być testowany w grudniu zeszłego roku, ale tylko na Galaxy S24. W styczniu trafił na najnowsze flagowce, co na moment przerwało program beta, jednak ten znów został uruchomiony i dopiero pod koniec południowokoreański gigant zdecydował się na rozszerzenie listy urządzeń. Na tym etapie aktualizacje stabilnej wersji nakładki już się skończyły, a Samsung skupił się już na One UI 8, który ma pojawić się razem z Galaxy Z Fold 7 i Z Flip 7 w lipcu. Dlatego testy beta też ruszyły i to przed kilkoma tygodniami, na początku dla modeli S25 i tak naprawdę spodziewaliśmy się trochę, że na tym firma poprzestanie, ewentualnie rozszerzając je jedynie na zeszłoroczne składaki.

Tymczasem, według najnowszych przecieków, jeszcze w tym miesiącu znacznie więcej modeli będzie mogło dołączyć do programu, a na pierwszy ogień pójdą flagowce z serii S24 oraz składane smartfony szóstej generacji. Chociaż Samsung jeszcze oficjalnie nie potwierdził tych doniesień, taki harmonogram byłby zgodny z praktyką z poprzednich lat, gdy gigant udostępniał wersje beta po kolei – od najnowszych do tych starszych sprzętów. Wpisy od znanego leakera @tarunvats33 wspierają tę oś czasu, sugerując, że trio S24 będzie miało dostęp jako pierwsze, a tuż za nimi znajdą się najnowsze składaki, czyli Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6.

Na tym jednak nie koniec, bo do końca czerwca lub na początku lipca Samsung planuje rozszerzyć dostęp do wersji beta na serię Galaxy S23, a także na Galaxy Z Fold5 i Z Flip5. Co więcej, flagowce z 2022 roku – czyli seria S22, Z Fold4 i Z Flip4 – również są w kolejce do aktualizacji, choć mogą otrzymać ją nieco później, na początku lipca. Dla tych starszych modeli będzie to prawdopodobnie ostatnia lub przedostatnia duża wersja Androida, biorąc pod uwagę ich cykl wsparcia oprogramowania. Warto też pamiętać, że im starszy model, tym mniej funkcji może się na nim pojawić w nowej wersji systemu, ale to normalne.

Pomimo naprawdę szybkiego przejścia z One UI 7 na One UI 8, nadchodząca nakładka będzie całkiem bogata w ulepszenia. Z tego, co już wiemy, ma przynieść znaczące usprawnienia interfejsu, w tym płynniejsze animacje, bardziej dopracowane przejścia, efekt rozmycia w wyskakujących okienkach oraz inne subtelne udoskonalenia UI. Nie zapominajmy również, że swoje doda też Android 16, więc raczej nikt nie będzie narzekał na brak nowości.

Jak wspomniałam, premiera stabilnej wersji One UI 8 powinna odbyć się podczas lipcowego wydarzenia Galaxy Unpacked. Spodziewam się więc, że jeśli informacje o rozszerzeniu programu beta są prawdziwe, to na dniach Samsung powinien wydać jakieś oficjalne ogłoszenie z tym związane. Jak zwykle dostęp do wersji beta będzie udostępniany poprzez aplikację Samsung Members i będzie uzależniony od regionu, jednak wcześniej Polska dostawała dostęp dość szybko, więc teraz nie powinno być inaczej.