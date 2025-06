Niektóre z innowacji w One UI 8 Watch mogą być płatne

Samsung każe zapłacić za niektóre funkcje One UI 8 Watch?

Chociaż linia Galaxy Watch oferuje już szeroki wachlarz narzędzi do monitorowania zdrowia i kondycji, a nadchodząca aktualizacja One UI 8 Watch ma wprowadzić ich jeszcze więcej, Samsung potwierdził, że myśli o subskrypcji dla niektórych z nich. Dr Hon Pak, szef działu zdrowia cyfrowego w Samsungu, w rozmowie z CNET ujawnił, że firma rozważa wprowadzenie płatnej subskrypcji Samsung Health, na wzór Fitbit Premium czy Garmin Connect Plus. Choć Samsung nie sprecyzował, które dokładnie funkcje zostaną objęte paywallem, artykuł ogólnie skupiał się na nowościach z One UI 8 Watch.

Wśród nich znajdują się takie innowacje, jak mierniki Obciążenia Naczyniowego (Vascular Load), Poradnik Spania (Bedtime Guidance), wykrywanie przeciwutleniaczy i wiele innych zaawansowanych opcji, mających wspierać holistyczne podejście do zdrowia. Będzie ich naprawdę sporo, a biorąc pod uwagę fakt, że w dużej mierze opierają się one na AI, nikogo raczej nie dziwi, iż Samsung będzie chciał na nich zarobić.

Zanim jednak zaczniecie się krzywić to wspomnę o doniesieniach, które są nieco bardziej optymistyczne, przynajmniej dla niektórych osób. Mówi się bowiem, że nowe modele Galaxy Watch miałyby otrzymywać te funkcje bezpłatnie, natomiast posiadacze starszych zegarków Galaxy musieliby uiścić opłatę, aby z nich korzystać. Jeszcze w lipcu zeszłego roku, podczas wydarzenia Unpacked, Samsung wspomniał o możliwości wprowadzenia subskrypcji dla przyszłych funkcji Samsung Health, zapewniając jednocześnie, że „obecnie dostępne” funkcje pozostaną bezpłatne.

Nie byłaby to jedyna subskrypcja, jaką planuje dla nas w tym roku Samsung. W styczniu zeszłego roku, gdy na rynek wprowadzono serię Galaxy S24 z Galaxy AI, na stronie firmy można było przeczytać małym drukiem wzmiankę, że pakiet funkcji Galaxy AI będzie darmowy tylko do końca 2025 roku. Chociaż nie słyszeliśmy o tym od tamtej pory, to np. przy Galaxy S25 informacja nadal jest dostępna:

Funkcje Galaxy AI będą świadczone bez opłat co najmniej do końca 2025 roku dla wspieranych urządzeń Samsung Galaxy. Odmienne zasady mogą dotyczyć korzystania z funkcji AI dostarczanych przez podmioty trzecie.

Możemy się więc spodziewać, że jeszcze w tym roku południowokoreański gigant ogłosi plan subskrypcyjny dla funkcji AI. Wygląda na to, że firma dąży do monetyzacji swoich zaawansowanych usług i oprogramowania, zmieniając model biznesowy z jednorazowej sprzedaży sprzętu na usługi subskrypcyjne, tak popularne obecnie na rynku.