Galaxy Watch 8 Classic — design z modelu Ultra i powrót obrotowej ramki

Galaxy Watch 8 Classic z obrotowym pierścieniem i nowym kształtem

W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o powrocie modelu Classic do linii Galaxy Watch 8. Teraz możemy to potwierdzić: obrotowy pierścień zdaje się powracać, co z pewnością ucieszy wielu fanów zegarków południowokoreańskiego giganta. Do sieci trafiły rendery CAD modelu Classic, dzięki którym możemy przyjrzeć się bliżej temu modelowi. Przy okazji też poznaliśmy kolejne szczegóły na jego temat.

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami, Galaxy Watch 8 Classic ma być oferowany w jednym rozmiarze – 46/47 mm. Wymiary zegarka to około 46 x 46,5 x 14,2 mm, a jego ekran ma mieć około 1,5”. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że ten smartwatch dostanie baterię o pojemności 435 mAh (znamionowa, typowa to około 450 mAh). To niewielkie zwiększenie w porównaniu do 425 mAh w Watch 6 Classic 47 mm. Choć zmiana nie będzie drastyczna, to takie ulepszenia zawsze są mile widziane. Dodatkowo można się spodziewać, że jest to spowodowane miejscem, które zajmuje obrotowy pierścień wewnątrz urządzenia – nie starczyło go też na dużo większą baterię. Zegarek będzie dostępny zarówno w wariantach z łącznością LTE, jak i bez niej (numery modeli SM-L500 dla Bluetooth i SM-L505 dla LTE).

Rendery Galaxy Watch 8 Classic | Źródło: SammyGuru

W tym roku najciekawsze zmiany Samsung zarezerwuje dla projektu, bo patrząc na rendery, Watch 8 Classic wydaje się czerpać dużo inspiracji z zeszłorocznego modelu Ultra. Jak widzimy na grafikach, urządzenie może mieć kopertę w kwadratowym kształcie z zaokrąglonymi rogami. Wcześniejsze plotki sugerowały, że również podstawowy, nie-klasyczny Watch 8 będzie miał podobny kształt obudowy. Wygląda więc na to, że Samsung może szykować projektową rewolucję w swojej linii smartwatchy. Na pewno przez taką zmianę urządzenia stracą na swojej elegancji i smukłości, a to może wielu osobom się nie spodobać. Konstrukcja Watch Ultra jest masywniejsza, ale być może Samsung właśnie w ten sposób chce zrobić z modelu Classic duchowego następcę swojego ultrasmartwatcha, bo na razie nic nie wskazuje, byśmy zobaczyli w tym roku drugą generację tego modelu.

Rendery Galaxy Watch 8 Classic | Źródło: SammyGuru

Tak czy inaczej, tegoroczna seria zegarków zapowiada się interesująco. Również oprogramowaniem Samsung może nas nieźle zaskoczyć, bo jest szansa, że zamiast One UI 7 Watch zobaczymy od razy One UI 8 Watch. Ten przeskok generacyjny ma być spowodowany chęcią wyrównania wersji oprogramowania dla smartfonów i zegarków, by nie wprowadzać zbędnego zamieszania. Nowe oprogramowanie ma być już oparte na Wear OS 6, co również zwiastuje znaczne ulepszenia i dodatkowe funkcje, także te oparte na sztucznej inteligencji.

Premiera Galaxy Watch 8 Classic wraz z resztą serii Watch 8, a także składanymi smartfonami Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7, spodziewana jest na początku lipca. To oznacza, że w nadchodzących tygodniach pojawi się jeszcze więcej doniesień na ten temat.

[Aktualizacja] Galaxy Watch 8 Classic — tak wygląda nowa era zegarków z kwadratowym akcentem

Wygląda na to, że plotki o nowym projekcie okazały się prawdziwe i nadchodzący Samsung Galaxy Watch 8 Classic przyjmie wygląd zbliżony do Galaxy Watch Ultra. Potwierdza to prototyp zegarka, który został wystawiony na sprzedaż w serwisie eBay.

Smartwatch został oznaczony jako OZXT (lub ewentualnie “zero” zamiast “O”), a numer modelu podany przez sprzedawcę to SM-L505U. Pod tymi oznaczeniami kryje się natomiast 46-milimetrowy Watch 8 Classic z LTE z 64 GB pamięci. Co znajdziemy w pudełku? Na zdjęciach widać skórzany pasek, co jest miłym akcentem – choć oczywiście kolor pewnie będzie się zmieniał w zależności od wersji zegarka, którą wybierzecie. Do tego magnetyczny adapter do ładowania z uniwersalną wtyczką USB-C.

Ale wróćmy do designu, bo to on gra tu pierwsze skrzypce. Galaxy Watch 8 Classic ma nas zaskoczyć powrotem uwielbianej przez wielu obrotowej ramki, o czym słyszeliśmy już w poprzednich przeciekach. Oprócz tego, pojawi się dodatkowy przycisk – koronka. Prawdopodobnie nie będzie ona obrotowa, podobnie jak w Watch Ultra, ale samo jej umiejscowienie i funkcjonalność z pewnością wniosą coś nowego. Zerknijcie tylko na lewą stronę zegarka – widać tam dość wyraźny głośnik, co jeszcze bardziej zbliża go do stylistyki modelu Ultra.

Cała seria Galaxy Watch 8, zarówno model Classic, jak i podstawowa wersja, ma być napędzana tym samym procesorem Exynos W1000, co poprzednia generacja. To może brzmieć, jakby nic się nie zmieniło, ale spodziewamy się większych baterii, co zawsze jest mile widzianym ulepszeniem. Czy zmieni się coś jeszcze? Być może po stronie oprogramowania, ale na razie Samsung nie jest podobno zdecydowany, czy udostępniać zegarkom One UI Watch 7 czy od razu przeskoczyć do One UI Watch 8, by wyrównać wersję z tą w smartfonach.