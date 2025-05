One UI 8 zrewolucjonizuje poranne briefingi

Samsung testuje “Listen Brief” – audio-podsumowanie dnia w One UI 8

Jedną z nowości, jaką Samsung wprowadził w ramach One UI 7, jest funkcja “Now Brief”, czyli spersonalizowane podsumowanie dnia generowane przez Galaxy AI, prezentujące informacje o pogodzie, sugerowane treści i akcje do wykonania w ciągu dnia. Choć opiera się głównie na tekście, to One UI 8 może przynieść znaczne usprawnienie tej funkcjonalności, bo zlikwiduje potrzebę czytania wiadomości.

Jak wynika z analizy kodu APK najnowszej wersji oprogramowania One UI 8 przez Android Authority, Samsung pracuje nad przyciskiem “Listen Brief”, który – jak sama nazwa wskazuje – będzie audio-wersją tych samych informacji. Prawdopodobnie zaoferuje on głosowe podsumowanie poranka, popołudnia lub wieczoru użytkownika, w tym prognozę pogody, wydarzenia z kalendarza, preferowane wiadomości i informacje o ruchu drogowym.

Ukryty kod w oprogramowaniu One UI 8 sugeruje również, że użytkownicy będą mogli wybrać między silnikami zamiany tekstu na mowę Samsunga lub Google. Ponadto, będą mogli odtwarzać, pauzować i zatrzymywać audio-briefing, co oznacza, że można spodziewać się także kontrolek odtwarzania dla funkcji “Listen Brief”. Taka opcja wydaje się więc jeszcze bardziej praktyczna niż dotychczasowa wersja, eliminując potrzebę czytania długich tekstowych podsumowań, co może być szczególnie przydatne dla zabieganych osób. Może to być również cenne ułatwienie dostępu dla osób z wadami wzroku.

Choć sam “Now Brief” ma wiele potencjalnych ulepszeń, One UI 8 prawdopodobnie wprowadzi je, zaczynając od “Listen Brief”. Należy jednak pamiętać, że funkcja ta jest obecnie w fazie testów i może, ale nie musi pojawić się w finalnej wersji kolejnego znaczącego systemu operacyjnego Samsunga, dlatego lepiej podchodzić do tych informacji z dystansem. Jeśli jednak firma szykuje takie rozszerzenie, to prędzej czy później trafi ono do systemu.

One UI 8 przyniesie również kilka innych ulepszeń, choć spodziewamy się, że tym razem większość z nich pochodzić będzie z Androida 16. Jak dobrze wiadomo, Samsung ruszył z wdrażaniem stabilnego One UI 7, opartego na Androidzie 15, dopiero w zeszłym miesiącu, a skoro premiera kolejnej generacji nakładki planowana jest na lato tego roku, to tę aktualizację powinniśmy raczej traktować jak One UI 7.1, choć pod inną nazwą. Wydaje się, że przez przyspieszenie wdrożenia nowej wersji oprogramowania Samsung chce trochę załagodzić niezadowolenie użytkowników, którzy musieli tak długo czekać na „siódemkę”.