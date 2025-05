Samsung zaskakuje! Beta One UI 8 z Androidem 16 pojawi się szybciej, niż myślisz

Samsung podobno jest już niemal gotowy do udostępnienia pierwszej wersji beta One UI 8, bazującej na najnowszym Androidzie 16

Do tej pory Samsung należał do tych producentów OEM, którzy naprawdę sprawnie udostępniali nowe aktualizacje systemowe. Zwykle pod koniec roku dostawaliśmy główną stabilną wersję, by na początku kolejnego, razem z serią Galaxy S, można było ruszyć z wdrażaniem wersji One UI x.1. Ostatnią większą aktualizacją była wersja One UI x.1.1, udostępniana razem z nowymi składakami. Niestety One UI 7 przerwało tę dobrą passę, bo nie dość, że pierwsza beta trafiła (tylko) do Galaxy S24 dopiero w grudniu, to stabilne wydanie ruszyło w kwietniu, naprawdę późno, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że Google prawie kończy szykować Androida 16.

Czytaj też: Żarty się skończyły. Galaxy Z Fold 7 może być najcieńszym składakiem w historii

Dlatego właśnie One UI 8 ma być sposobem na załagodzenie zirytowanych nastrojów fanów. Co prawda od razu trzeba zaznaczyć, że ta wersja będzie bardziej przypominać to, co zwykle dostawaliśmy w ramach One UI x.1, a więc zmian nie będzie aż tak dużo. Jednak z racji, że One UI 7 (jedna z największych aktualizacji jak dotąd) przynosi ogrom ulepszeń, nie powinno być to aż tak odczuwalne. Zwłaszcza że ta wersja pojawi się bardzo szybko.

Czytaj też: One UI 7 i Android 15 w końcu na Galaxy Z Fold 4 i Flip 4

Według najświeższych doniesień, pierwsi testerzy otrzymają dostęp do bety już w trzecim tygodniu maja, co jest wcześniejszym terminem niż spekulowana jeszcze kilka godzin temu połowa czerwca. Jednakże jest pewien haczyk. Majowe wydanie beta ma być dostępne jedynie dla wybranych urządzeń na ograniczonych rynkach, a nie tak szeroko, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich programów beta.

Czytaj też: Funkcje znane z Galaxy S25 debiutują w tańszych smartfonach Galaxy A

Szersza beta zostanie natomiast udostępniona w czerwcu i zapewne właśnie o niej słyszeliśmy w poprzednich raportach. Choć wiadomość o gotowości Samsunga do uruchomienia programu beta One UI 8 jest pozytywna i zdaje się potwierdzać plotki o letniej premierze ze składakami, to lepiej nie cieszyć się zbyt wcześnie. Pamiętajmy, że prawie pół roku minęło od wydania pierwszej bety do stabilnej wersji One UI 7.

Czytaj też: Samsung kombinuje. Kolejna aktualizacja Galaxy Watch może pominąć jedną wersję

Mamy jednak nadzieję, że historia się nie powtórzy i One UI 8 zadebiutuje szybciej, zwłaszcza biorąc pod uwagę plany Google dotyczące udostępnienia finalnej wersji Androida 16 do końca czerwca. Dzięki takiemu ruchowi Samsung na pewno zyska w oczach swoich klientów. Oby tylko w kolejnych latach znów nie czekały nas takie zawirowania…