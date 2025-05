Home Tech One UI 7 i Android 15 w końcu na Galaxy Z Fold 4 i Flip 4

Samsung zaczął (bardzo) późno aktualizować swoje urządzenia do One UI 7 i Androida 15, ale przynajmniej stara się teraz trochę to odpokutować. Narzucone przez giganta tempo jest całkiem szybkie i chociaż po drodze pojawiały się problemy, to najwyraźniej nie mają one większego wpływu na cały proces, o czym świadczy fakt, że One UI 7 i Android 15 trafiły właśnie na europejskie warianty Galaxy Z Fold 4 i Galaxy Z Flip 4.