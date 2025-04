One UI 8 z ulepszonym inteligentnym podsumowywaniem filmów

One UI 8 podsumuje wideo z każdej strony, nie tylko z YouTube’a

Wygląda na to, że One UI 8 szykuje się na prawdziwą zmianę zasad gry, a testowe kompilacje na urządzeniach takich jak Galaxy S25 Ultra i Z Fold 6 już zdradzają pierwsze sekrety. Najważniejszą nowością jest nowe narzędzie Galaxy AI, które podsumowuje wideo, analizując tempo, elementy wizualne i napisy, dostarczając szybkie streszczenie kluczowych punktów. W przeciwieństwie do istniejących podsumowań AI na YouTubie, to narzędzie ma działać na wszystkich stronach internetowych, co czyni go niezwykle przydatnym dodatkiem dla użytkowników Galaxy, którzy często oglądają treści wideo lub prowadzą research w podróży.

Wiele obecnych flagowców, a nawet niektóre urządzenia ze średniej półki, potrafi już podsumowywać artykuły. Podobnie zresztą jak same podsumowania filmów, bo podobne triki oferują niektóre przeglądarki, takie jak Edge, jednak integracja tej funkcji z One UI 8 przez Samsunga zapowiada płynne i natywne doświadczenie, bez ograniczeń do konkretnej przeglądarki czy witryny, a to wiele zmienia. Ciekawe tylko, czy będzie się to ograniczało jedynie do rzeczy z sieci, czy może filmy zapisane na urządzeniu również się do tego zaliczają.

Jeśli chodzi o inne zmiany w One UI 8, to poza AI, możemy spodziewać się odświeżonych aplikacji własnych Samsunga, takich jak Przeglądarka i Pogoda, ulepszonych funkcji kontroli rodzicielskiej oraz płynniejszych animacji, bazujących na przeprojektowanym interfejsie One UI 7 z dzielonymi Szybkimi Ustawieniami i nowymi widżetami. Aktualizacja do One UI 8 prawdopodobnie trafi na serię Galaxy S25, S24 i inne kompatybilne flagowce krótko po premierze siódmej generacji składanych smartfonów Samsunga, o ile doniesienia o tak rychłej premierze okażą się prawdziwe.

Firma z Korei na razie milczy na temat dokładnej daty premiery, ale wpisy na platformie X sugerują, że wdrożenie nastąpi w drugiej połowie 2025 roku. Ja jednak wolę podchodzić do tego ostrożnie, bo One UI 7 mocno wyłamało się poza standardowy cykl wydawniczy firmy, z jakim mieliśmy do czynienia w poprzednich latach. Nie wiemy również, co było tego powodem, więc ciężko cokolwiek spekulować na temat następnej generacji nakładki, bo równie dobrze lipcowa premiera może nie dojść do skutku, a tegoroczny harmonogram może okazać się po prostu nową polityką aktualizacji.

Tak czy inaczej, napędzane przez sztuczną inteligencję podsumowania wideo mogą uczynić One UI 8 prawdziwą potęgą produktywności. Funkcja może naprawdę przydać się podczas nauki i pracy, oszczędzając masę czasu, o ile będzie działać dobrze.