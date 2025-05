Czy Now Bar w końcu pokaże swój potencjał w One UI 8?

One UI 8: Co nowego w Now Bar?

Wraz z debiutem One UI 7, Samsung wprowadził na smartfony Galaxy nowy element interfejsu – Pasek Nowości. Chociaż funkcja ta wzbudziła pewne nadzieje na szybki dostęp do kluczowych informacji i akcji, w obecnej formie wydaje się nie w pełni wykorzystywać swój potencjał dla większości funkcji telefonu. Obecnie pełni on kilka podstawowych funkcji – wyświetla informacje o ładowaniu, wyniki sportowe, umożliwia interakcję z porannym podsumowaniem dnia i kilka innych opcji. Niestety ta lista wciąż jest ograniczona.

Zapowiedzi były duże, bo wedle słów Samsunga, Now Bar „nadaje personalizacji nowe znaczenie, płynnie integrując codzienne czynności i najczęściej używane aplikacje z ekranem blokady”. W rzeczywistości ta nowa funkcja nie spełnił oczekiwań użytkowników. Wielu spodziewało się, że stanie się on inteligentnym centrum sugestii, które przekształci codzienne nawyki w konkretne działania – na przykład podpowie włączenie playlisty podróżnej podczas wyjazdu lub zaoferuje foldery aplikacji związane z aktualną aktywnością.

Wydaje się jednak, że w nadchodzącej wersji One UI 8 Now Bar wreszcie zaoferuje więcej. Doniesienia od użytkownika X @Topraks9plus sugerują, że One UI 8 może w pewnym stopniu rozszerzyć możliwości paska Nowości, choć nie będzie to jeszcze tak zaawansowane rozwiązanie, na jakie wielu liczyło. Dołączone do wpisu zrzuty ekranu prezentują nowy przycisk “Nie przeszkadzać” w Now Bar, a także możliwość szybkiego podglądu trwających połączeń. Widżet połączenia wydaje się wyświetlać czas trwania rozmowy i prawdopodobnie nazwę kontaktu. Nie jest jeszcze jasne, czy przycisk “Nie przeszkadzać” będzie stałym elementem Paska Nowości, umożliwiającym szybkie włączanie i wyłączanie tej funkcji.

Poza tymi obrazami nie ma zbyt wielu dodatkowych informacji, ale na tej podstawie już możemy spodziewać się, że One UI 8 zintegruje więcej funkcji z tym elementem interfejsu. Stały rozwój Now Bar daje też nadzieję, że z czasem doczekamy się integracji z aplikacjami firm trzecich i bardziej inteligentnych sugestii opartych na sztucznej inteligencji. Być może te ulepszenia pojawią się w późniejszych aktualizacjach, a ujawnione zrzuty ekranu z One UI 8 i Now Bar przedstawiają jedynie fundamenty przyszłych zmian.