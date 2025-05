Nie będzie powtórki z rozrywki? Samsung przyspiesza z One UI 8

Beta testy One UI 8 mogą ruszyć już w czerwcu, by uniknąć powtórki z One UI 7

Stabilna wersja One UI 7, oparta na Androidzie 15, zaczęła trafiać na pokład serii Galaxy S24 dopiero na początku kwietnia. Mimo wielu miesięcy testów (te trwały od grudnia), Samsungowi i tak nie udało się uniknąć wpadek, przez co na kilka dni musiał wstrzymać się z aktualizacją. Potem znów ruszył z kopyta i obecnie jest w trakcie wdrażania wersji dla Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4. W międzyczasie do naszego kraju trafiła już aktualizacja dla Galaxy S23, choć tu należy wspomnieć, że użytkownicy zaczęli się na nią skarżyć w kontekście zbyt szybkiego rozładowywania baterii. Takie błędy oczywiście się zdarzają, ale przez opóźnienia użytkownicy są w tym roku mniej skłonni do wybaczania.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy, zwłaszcza wtedy, kiedy jeszcze nie znaliśmy oficjalnego harmonogramu aktualizacji, często pojawiały się pytania o to, jak będzie to wyglądać w przypadku One UI 8. Czy to, co obserwujemy w tym roku stanie się nową normą? Najwyraźniej nie, bo już od dłuższego czasu krążą plotki, że kolejna generacja nakładki Samsunga zadebiutuje ekstremalnie szybko, bo razem z Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7.

Dla przypomnienia, do tej pory Samsung prezentował główną wersję One UI w okolicach października i do końca roku była ona dostępna przynajmniej na topowych modelach. Dzięki temu w pierwszym kwartale można było ruszyć z One UI x.1, wersją debiutującą razem z nowymi flagowcami Galaxy S. Kolejną aktualizacją w harmonogramie był już One UI x.1.1, udostępniany razem ze składakami. Jednak One UI 6.1 trochę tu namieszało, bo wprowadziło Galaxy AI, czyli sztuczną inteligencję, którą następnie Samsung rozwijał w ramach One UI 6.1.1. Zwykle ta aktualizacja była dość niewielka i skierowana tylko do składaków, ale w zeszłym roku się to zmieniło. Niektórzy spekulowali, że konieczność udostępnienia jej znacznie większej licznie urządzeń sprawiła, że gigant musiał mocno zaingerować w harmonogram i opóźnić „siódemkę”. Ile jest w tym prawdy? Nie wiadomo, zwłaszcza że inne źródła jako przyczynę podają po prostu znaczne zmiany w nakładce.

Tak czy inaczej, wszystkie te zawirowania i odejście od pierwotnego cyklu sprawiły, że One UI 8 budzi sporo pytań. Jednak jak już wcześniej wspomniałam, na razie mówi się, że nakładkę zobaczymy już latem, co potwierdza fakt, że Samsung już ją wewnętrznie testuje. Potwierdza to też najnowszy przeciek od @tarunvats33 na platformie X, który dodatkowo sugeruje, że program beta tej aktualizacji może wystartować już w czerwcu 2025 roku. Wygląda więc na to, że Samsung naprawdę nie zamierza powtórzyć sytuacji z One UI 7 w kolejnej generacji nakładki i to dobra wiadomość.

Samsung tradycyjnie milczy na temat dokładnej daty rozpoczęcia beta testów – oficjalne informacje zazwyczaj pojawiają się na kilka dni przed ich uruchomieniem. Samo One UI 8, oparte na Androidzie 16, prawdopodobnie nie przyniesie rewolucyjnych zmian i z tym trzeba się liczyć. Spodziewam się raczej, że będzie to raczej dopracowana wersja One UI 7.1, z subtelnymi ulepszeniami, takimi jak płynniejsze animacje i podsumowania wideo oparte na sztucznej inteligencji. Przyspieszony harmonogram sugeruje pominięcie oddzielnej wersji 7.1, co może świadczyć o chęci ujednolicenia cyklu aktualizacji po problemach z One UI 7.

Dla osób, które są żądne zmian mam jednak dobrą wiadomość, bo w tym roku to Google bardziej się postarał i Android 16 przyniesie nam całkiem sporo ulepszeń. Więcej o nich przeczytacie tutaj. Tymczasem będziemy oczekiwać rozpoczęcia testów beta dla One UI 8, by przekonać się, jakie konkretnie usprawnienia przygotował Samsung. Ciekawi mnie jedynie, czy firma poradzi sobie z jednoczesnym udostępnianiem stabilnej wersji One UI 7 i dopracowywaniem kolejnej generacji i czy ten przyspieszony harmonogram nie wpłynie niekorzystnie na obie wersje.