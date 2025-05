One UI 8 naprawia niedociągnięcia „siódemki”. Idealnie na premierę nowych składaków

Samsung pracuje nad One UI 8 z ulepszeniami dla składaków

Wprowadzenie One UI 7 nie obyło się bez problemów, opóźnień i zamieszania. Mamy maj, a wdrażanie stabilnej wersji rozpoczęło się dopiero na początku kwietnia. Mimo tego mówi się, że One UI 8 pojawi się już za kilka miesięcy, a dokładnie razem z nową generacją składaków, czyli prawdopodobnie w lipcu. Być może południowokoreański gigant ponownej wpadki i załagodzić w ten sposób niezadowolenie klientów. Tak czy inaczej, prace nad „ósemką” już trwają, a nowy przecież rzuca nam trochę światła na plany formy odnośnie do tej wersji nakładki.

Jednym z usprawnień, jakie mamy zobaczyć w tej aktualizacji, będzie optymalizacja Now Bar, czyli nowego elementu interfejsu, mającego być niejako odpowiedzią na Dynamic Island u Apple’a. Użytkownik X, Gamer Omega, udostępnił wideo prezentujące potencjalne animacje w One UI 8. Podobno nowy system operacyjny nie przerywa już animacji zamykania aplikacji, jeśli użytkownik szybko zamknie kilka aplikacji pod rząd.

W One UI 7, gdy zamykasz jedną aplikację w trakcie zamykania innej, poprzednia animacja po prostu się zatrzymuje. W One UI 8 to zachowanie wydaje się ulepszone. To stosunkowo niewielka zmiana, ale jeden z tych drobnych detali, które podnoszą komfort użytkowania – jeśli w ogóle ktoś to zauważy. Jeszcze istotniejszą poprawką jest modyfikacja funkcji Now Bar, skierowana do zewnętrznego ekranu składanych smartfonów typu Flip, takich jak nadchodzący Galaxy Z Flip 7.

Obecnie Pasek Nowości jest dostępny na telefonach takich jak Galaxy Z Flip 6 tylko na wewnętrznym wyświetlaczu. To w zasadzie marnuje potencjał tej funkcji i potrzebę jej istnienia w składanym smartfonie z klapką, ponieważ ten pasek ma za zadanie wyświetlać najważniejsze informacje i proste elementy sterowania aplikacjami, co idealnie pasuje do zewnętrznego ekranu Flipa – tego, z którego korzysta się bez pełnego otwierania telefonu. W końcu ma on służyć do szybkiego podglądu najważniejszych informacji, podobnie jak Now Bar.

Na szczęście w One UI 8 Samsung ma zamiar naprawić to niedopatrzenie, co jest świetną wiadomością. Zwłaszcza, że tak jak wcześniej wspomniałam, nowa wersja nakładki ma zadebiutować razem z Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7. Warto jednak pamiętać, że najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z podobnym działaniem, co w przypadku One UI 7 – nakładka może i będzie dostępna na składakach, ale zapewne minie jeszcze kilka miesięcy, zanim zacznie być udostępniana szerzej. Oczywiście, o ile te doniesienia są prawdziwe albo w międzyczasie nie pojawią się jakieś większe problemy. Po zamieszaniu z One UI 7 lepiej być ostrożnym.