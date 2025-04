Właściciele kolejnych smartfonów Xiaomi mogą już testować Androida 16

Xiaomi rozszerza globalne testy HyperOS opartego na Androidzie 16

Mamy obecnie dość dziwny okres, bo Samsung, który w poprzednich latach najszybciej wprowadzał aktualizacje oprogramowania, dopiero ruszył z ich wdrażaniem, podczas gdy inni producenci już udostępniają swoim użytkownikom kolejnego Androida do testów. Właśnie w takiej sytuacji jest Xiaomi. Według informacji udostępnionych przez XiaomiTime, liczba urządzeń biorących udział w testach beta HyperOS z Androidem 16 osiągnęła już około 27. Bliższe spojrzenie ujawnia, że wiele z nich to regionalne warianty tych samych modeli. Mimo wszystko, jest to wyraźny sygnał, że Xiaomi przygotowuje szerokie wdrożenie najnowszego oprogramowania.

Aktualna testowa kompilacja HyperOS nosi numer wersji 2.0.250428.1 i jest udostępniana flagowym urządzeniom. Niestety, konkretne funkcje lub zmiany w tej wersji nie zostały jeszcze szczegółowo opisane. Na obecnym etapie Xiaomi nie ujawniło wielu informacji na temat nowości w tej iteracji HyperOS ani tego, jak blisko współpracuje z Google w kwestii bety Androida 16. Można się jednak spodziewać zmian w zakresie wyglądu, nowych funkcji sztucznej inteligencji czy ulepszonej prywatności, bo tego typu usprawnienia pojawiają się zawsze. Na ich dokładną listę będziemy musieli jednak poczekać.

Oto nowe urządzenia, które otrzymają do testów beta HyperOS opartego na Androidzie 16:

Warianty globalne

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 15 (Indonezja, Rosja, Tajwan, Indie, Europa)

Xiaomi 15 Ultra

POCO F7 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi 14T Pro (Indonezja, Turcja, Tajwan, Europa)

Warianty chińskie

Xiaomi MIX FOLD 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Redmi K80 Pro

Redmi K70 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

Redmi K60 Ultra

Xiaomi Pad 7 Pro

Obecnie testy ograniczone są do urządzeń z wyższej półki, ale można się spodziewać, że w nadchodzących miesiącach Xiaomi rozszerzy dostęp do programu również na modele ze średniej i starszej półki. Jak zwykle, nie ma jeszcze oficjalnego harmonogramu stabilnej wersji, ale rozszerzenie testów sugeruje, że wewnętrzny rozwój oprogramowania przebiega sprawnie. Jeśli zaś interesują was zmiany, jakie przyniesie sam Android 16, odsyłam was tutaj.