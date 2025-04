Android 16 – data premiery, kompatybilne urządzenia i kluczowe funkcje

Android 16 może zadebiutować bardzo szybko

Tym razem jednak nie będę rozwodzić się nad tegoroczną nieudolnością Samsunga w kwestii aktualizacji, bo chcę się skupić na samym Androidzie 16, podsumowując wszystko, co wiemy na jego temat do tej pory. Doniesienia wskazują bowiem, że prace nad “szesnastką” wkroczyły w kluczową fazę stabilności platformy, co oznacza, że finalne wydanie jest tuż za rogiem. Po udostępnieniu dwóch wersji deweloperskich i kilku publicznych bet, mamy już całkiem niezły obraz tego, co Google szykuje dla milionów użytkowników Androida na całym świecie.

Czytaj też: Luki w harmonogramie Windows pozwalają na podszycie się pod administratora

Jeśli chodzi o datę premiery, Google potwierdził już, że Android 16 zadebiutuje w drugim kwartale 2025 roku. Według Sameera Samata, prezesa ekosystemu Androida, wszystko przebiega zgodnie z planem. To oznacza, że stabilna wersja Androida 16 powinna zostać udostępniona do końca czerwca 2025 roku, choć krążą plotki o możliwej, jeszcze wcześniejszej premierze w maju, może nawet podczas konferencji I/O 2025. Jeśli okaże się to prawdą, może być to najwcześniej wydana aktualizacja Androida od lat, bo zwykle Google prezentuje je w sierpniu lub później. Jak zwykle jednak nie ma co mocno polegać na przeciekach, bo z tymi aktualizacjami bywa różnie i Google może jeszcze natrafić na poważne problemy, które pokrzyżują te wielkie plany.

Android 16 wprowadzi kilka rewolucyjnych nowości

O ile „piętnastka” raczej nie wprowadzała zbyt wiele zmian, skupiając się tylko na ogólnych poprawach i dodaniu kilku funkcji, o tyle nowa generacja systemu zapowiada się na naprawdę znaczącą aktualizację. Oto nowości, o których już wiemy:

Powiadomienia skoncentrowane na postępie: ten nowy typ powiadomień pozwoli użytkownikom śledzić ważne, bieżące aktywności, takie jak przejazdy, dostawy czy nawigacja. To rozwiązanie przypomina “Live Activities” z iOS, ale z pewnymi różnicami, bo Google będzie wyświetlać te powiadomienia o wysokim priorytecie w bardziej widocznym miejscu na ekranie blokady. Te “Żywe Aktualizacje” pojawią się również jako chip na pasku stanu, ukrywając na ten czas inne powiadomienia. Dotknięcie chipa wyświetli pełne informacje w wyskakującym okienku.

ten nowy typ powiadomień pozwoli użytkownikom śledzić ważne, bieżące aktywności, takie jak przejazdy, dostawy czy nawigacja. To rozwiązanie przypomina “Live Activities” z iOS, ale z pewnymi różnicami, bo Google będzie wyświetlać te powiadomienia o wysokim priorytecie w bardziej widocznym miejscu na ekranie blokady. Te “Żywe Aktualizacje” pojawią się również jako chip na pasku stanu, ukrywając na ten czas inne powiadomienia. Dotknięcie chipa wyświetli pełne informacje w wyskakującym okienku. Ulepszony selektor zdjęć: ceniona za ochronę prywatności funkcja selektora zdjęć, pozwalająca aplikacjom uzyskać dostęp tylko do wybranych zdjęć i filmów, zyska znaczne ulepszenie. Android 16 umożliwi wyszukiwanie multimediów z chmury bezpośrednio w selektorze. Google dodał również nowe API, które pozwolą aplikacjom osadzić selektor zdjęć bezpośrednio w ich interfejsie, co uczyni wybór mediów bardziej płynnym.

ceniona za ochronę prywatności funkcja selektora zdjęć, pozwalająca aplikacjom uzyskać dostęp tylko do wybranych zdjęć i filmów, zyska znaczne ulepszenie. Android 16 umożliwi wyszukiwanie multimediów z chmury bezpośrednio w selektorze. Google dodał również nowe API, które pozwolą aplikacjom osadzić selektor zdjęć bezpośrednio w ich interfejsie, co uczyni wybór mediów bardziej płynnym. Ulepszenia predykcyjnego gestu powrotu: ta funkcja zapewnia użytkownikom podgląd ekranu, do którego wrócą przed zakończeniem nawigacji wstecz. Android 16 wprowadza wsparcie predykcyjnego powrotu również dla nawigacji trzema przyciskami. Długie naciśnięcie przycisku “wstecz” pokaże podgląd poprzedniego ekranu.

ta funkcja zapewnia użytkownikom podgląd ekranu, do którego wrócą przed zakończeniem nawigacji wstecz. Android 16 wprowadza wsparcie predykcyjnego powrotu również dla nawigacji trzema przyciskami. Długie naciśnięcie przycisku “wstecz” pokaże podgląd poprzedniego ekranu. Lepsze wsparcie dla adaptacyjnej częstotliwości odświeżania: funkcja ta dynamicznie dostosowuje częstotliwość odświeżania ekranu do wyświetlanych treści, co zmniejsza zużycie energii i eliminuje konieczność ręcznej zmiany ustawień. Wprowadzona w Androidzie 15, teraz będzie łatwiejsza do wykorzystania przez deweloperów.

funkcja ta dynamicznie dostosowuje częstotliwość odświeżania ekranu do wyświetlanych treści, co zmniejsza zużycie energii i eliminuje konieczność ręcznej zmiany ustawień. Wprowadzona w Androidzie 15, teraz będzie łatwiejsza do wykorzystania przez deweloperów. Bogatsze haptyczne sprzężenie zwrotne: „szesnastka” da deweloperom aplikacji większą kontrolę nad wibracjami w urządzeniach z Androidem. Nowe API haptyczne pozwolą definiować krzywe amplitudy i częstotliwości efektów dotykowych, co przełoży się na bogatsze wrażenia w grach i umożliwi przypisywanie unikalnych wzorców wibracji do różnych typów powiadomień.

„szesnastka” da deweloperom aplikacji większą kontrolę nad wibracjami w urządzeniach z Androidem. Nowe API haptyczne pozwolą definiować krzywe amplitudy i częstotliwości efektów dotykowych, co przełoży się na bogatsze wrażenia w grach i umożliwi przypisywanie unikalnych wzorców wibracji do różnych typów powiadomień. Ulepszenia aparatu: Android 16 wprowadza nowe hybrydowe modele automatycznej ekspozycji, które pozwolą na ręczne sterowanie określonymi aspektami ekspozycji, jednocześnie pozwalając algorytmowi automatycznemu na obsługę reszty. Wprowadzone zostanie również wsparcie dla precyzyjnej regulacji temperatury barwowej i odcienia, co będzie szczególnie przydatne w profesjonalnych aplikacjach do nagrywania wideo. Google doda także detekcję scen nocnych, umożliwiając aplikacjom firm trzecich lepsze wykrywanie słabego oświetlenia i automatyczne przełączanie się w tryb nocny. Oprócz tego można spodziewać się rozszerzonych możliwości HDR, dodając wsparcie dla obrazów UltraHDR w formacie HEIC oraz pracuje nad wsparciem AVIF dla UltraHDR.

Android 16 wprowadza nowe hybrydowe modele automatycznej ekspozycji, które pozwolą na ręczne sterowanie określonymi aspektami ekspozycji, jednocześnie pozwalając algorytmowi automatycznemu na obsługę reszty. Wprowadzone zostanie również wsparcie dla precyzyjnej regulacji temperatury barwowej i odcienia, co będzie szczególnie przydatne w profesjonalnych aplikacjach do nagrywania wideo. Google doda także detekcję scen nocnych, umożliwiając aplikacjom firm trzecich lepsze wykrywanie słabego oświetlenia i automatyczne przełączanie się w tryb nocny. Oprócz tego można spodziewać się rozszerzonych możliwości HDR, dodając wsparcie dla obrazów UltraHDR w formacie HEIC oraz pracuje nad wsparciem AVIF dla UltraHDR. Zaawansowane profesjonalne wideo (APV): aktualizacja przyniesie też nowy kodek APV, zaprojektowany do profesjonalnego nagrywania wideo wysokiej jakości i postprodukcji, oferujący niemal bezstratną jakość, niską złożoność kodowania, wsparcie dla wysokich przepływności bitowych, kafelkowania klatek, różnych formatów próbkowania chrominancji i głębi bitowej, wielokrotnego dekodowania i re-kodowania bez znaczącej utraty jakości, a także wsparcie dla wideo wieloobrazowego i metadanych HDR.

aktualizacja przyniesie też nowy kodek APV, zaprojektowany do profesjonalnego nagrywania wideo wysokiej jakości i postprodukcji, oferujący niemal bezstratną jakość, niską złożoność kodowania, wsparcie dla wysokich przepływności bitowych, kafelkowania klatek, różnych formatów próbkowania chrominancji i głębi bitowej, wielokrotnego dekodowania i re-kodowania bez znaczącej utraty jakości, a także wsparcie dla wideo wieloobrazowego i metadanych HDR. Aktualizacje Health Connect: Google zaktualizuje Health Connect o nowy typ danych, zgodny z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi umiarkowanej i intensywnej aktywności fizycznej.

Google zaktualizuje Health Connect o nowy typ danych, zgodny z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącymi umiarkowanej i intensywnej aktywności fizycznej. Ulepszenia Privacy Sandbox: „szesnastka” zintegruje najnowszą wersję Privacy Sandbox na Androidzie, tworząc ulepszony ekosystem reklamowy i pomiarowy zorientowany na prywatność użytkowników.

To zapewne jeszcze nie wszystko, bo jak można się spodziewać, pojawią się kolejne funkcje sztucznej inteligencji, choć te zapewne w większości będą przeznaczone dla smartfonów Pixel. Google z każdą kolejną generacją dodaje również zmiany nastawione na zwiększenie bezpieczeństwa i prywatności oraz optymalizacje, mające zapewnić jak najlepsze wrażenia z korzystania z oprogramowania.

Czytaj też: Windows 11 otrzymuje bardzo praktyczne usprawnienie

Na koniec warto też zastanowić się, które urządzenia jako pierwsze dostaną dostęp do stabilnego Androida 16. Oczywiście Google najpierw zaktualizuje Pixele, ale beta systemu jest też testowana na kilku smartfonach innych producentów, więc można oczekiwać, że ich właściciele dość szybko będą mogli zaktualizować je do stabilnej wersji, choć to też zależy od wewnętrznego harmonogramu firm.

Obecnie wersja beta Androida 16 jest dostępna dla wybranych urządzeń Pixel oraz smartfonów i tabletów innych producentów. Oto pełna lista:

Pixel: 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 8, 8 Pro, 8a, 7, 7 Pro, 7a, 6, 6 Pro, 6a, Fold, Tablet

9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 8, 8 Pro, 8a, 7, 7 Pro, 7a, 6, 6 Pro, 6a, Fold, Tablet Xiaomi: 15, 14T Pro

15, 14T Pro OnePlus: 13

Jeśli posiadasz jedno z wymienionych urządzeń, możesz już teraz wypróbować Androida 16, instalując wersję beta. Pamiętaj jednak, że wersje beta zazwyczaj zawierają błędy i niedziałające funkcje.