iOS 19 zrewolucjonizuje multitasking? Nowa funkcja może być kluczowa dla przyszłych składaków Apple’a

“Stage Manager 2.0” – świeże spojrzenie na multitasking w iOS 19 i iPadOS 19

Już w czerwcu odbędzie się doroczna konferencja WWDC 2025, podczas której Apple zaprezentuje nam nową generację oprogramowania dla swoich urządzeń. Jak zwykle najbardziej istotny będzie iOS, więc spodziewamy się, że to właśnie iOS 19 zajmie najwięcej „antenowego” czasu podczas wydarzenia. Na pewno sporo będzie się mówiło o plotkowanym odświeżeniu na wzór visionOS. Spodziewamy się również dużej liczby innych nowości i funkcji, w tym także tych napędzanych przez AI. Po kiepskim starcie z Apple Intelligence w iOS 18, gigant może chcieć odkupić się w oczach fanów, choć wątpię, by tym razem same obietnice wystarczyły, bo to już dostaliśmy. Ważniejsza będzie ich realizacja.

Odchodząc jednak od kwestii AI, warto pochylić się nad inną planowaną nowością – “Stage Manager 2.0”, czyli udoskonaleniem pod kątem wielozadaniowości, przeznaczonym dla iPhone’ów i iPadów. Wcześniej Mark Gurman informował, że iPadOS 19 skupi się na “produktywności, multitaskingu i zarządzaniu oknami aplikacji” – co zdaje się idealnie pasować do idei odświeżonego Stage Manager.

Jeśli się nie orientujecie, to “funkcja Stage Manager pozwala zmieniać rozmiar okien stosownie do własnych potrzeb, wyświetlać wiele nakładających się okien w jednym widoku, przełączać się między aplikacjami za pomocą stuknięć i wiele więcej. Jest to więc świetne narzędzie, by zapewnić sobie idealną przestrzeń do pracy na pulpicie.” Obecnie prawdziwa wielozadaniowość na iPhonie w zasadzie nie istnieje, więc każda tego typu nowość w iOS 19 będzie krokiem naprzód. A chociaż iPadOS oferuje funkcje multitaskingu, to sporo osób twierdzi, że Apple jeszcze w pełni tego nie dopracował. Najwyraźniej w ten sposób chce to zmienić.

“Stage Manager 2.0” może też okazać się kluczową funkcją dla składanych urządzeń, które podobno zadebiutują w przyszłym roku. Dotychczasowe raporty wspominają o dwóch typach urządzeń – składanym iPhonie i składanym iPadzie, mających oferować odpowiednio 7,8- i 18,8-calową przestrzeń roboczą po rozłożeniu. W obu przypadkach funkcje wielozadaniowości będą więc bardzo przydatne.

Jednak nawet jeśli nie jest to już funkcja szykowana pod kątem przyszłych składanych urządzeń, to i tak użytkownicy sprzętów Apple’a powinni ją docenić. Oczywiście, o ile ulepszenia multitaskingu w iOS i iPadOS 19 będą bardziej udane niż dotychczasowe próby, a co do tego nie mamy jeszcze pewności. Aktualizacja iOS 18 mocno nadszarpnęła zaufanie fanów odnośnie do wielkich rewolucji, więc miejmy nadzieję, że nie będzie już powtórki z (rozczarowującej) rozrywki.