Samsung kombinuje. Kolejna aktualizacja Galaxy Watch może pominąć jedną wersję

Tegoroczne Galaxy Watch nie pojawią się z One UI 7 Watch?

Nakładka One UI 7 zaczęła być wdrażana dopiero na początku kwietnia, choć w poprzednich latach to wydanie pojawiało się przed końcem roku, a razem z Galaxy S debiutowała pierwsza duża aktualizacja. W tym roku Samsung nieźle namieszał, a to pociągnęło za sobą zamieszanie także w przypadku aktualizacji dla zegarków. Obecnie smartwatchy producenta działają na One UI 6 Watch, opartym na Wear OS 5, więc logicznym krokiem byłoby One UI 7 Watch z Wear OS 5.1. Jednak najnowsze doniesienia sugerują, że Samsung może całkowicie pominąć tę wersję.

Czytaj też: Nie będzie powtórki z rozrywki? Samsung przyspiesza z One UI 8

Według najnowszego raportu, południowokoreański gigant planuje przejść bezpośrednio z One UI 6 Watch do One UI 8 Watch. Tak, wygląda na to, że firma po raz pierwszy pominie numerowaną wersję aktualizacji dla swoich inteligentnych zegarków. Powodem takiej decyzji ma być chęć zsynchronizowania oprogramowania smartwatchy z oprogramowaniem smartfonów, co z kolei wiąże się z innymi plotkami, wedle których już w lipcu pojawi się One UI 8, debiutując na nowej generacji składaków. Z racji, że na tym samym wydarzeniu spodziewamy się premiery nowych smartwatchy, ten ruch wydaje się mieć sens.

Czytaj też: One UI 7 z Androidem 15 trafia do serii Galaxy S23 w Polsce. Samsung się nie zatrzymuje

Chociaż wprowadzi to trochę chaosu, to w zasadzie wyjdzie na dobre użytkownikom. Wear OS 5.1, który miałby trafić na zegarki razem z One UI 7 Watch, to wersja oparta na Androidzie 15. Jak dobrze wiemy, „szesnastka” jest w fazie testów od dawna i stabilne wydanie zbliża się wielkimi krokami. Dlatego, żeby nie udostępniać starszej wersji oprogramowania, Samsung może chcieć trochę zaczekać, żeby od razu wydać One UI 8 Watch i Wear OS 6. Tu jednak muszę wspomnieć, że niektóre źródła wskazują, że tak czy inaczej, lipcowa aktualizacja przyniesie wersję 5.1 zamiast jeszcze nowszej.

Czytaj też: One UI 8 z ulepszonym inteligentnym podsumowywaniem filmów

Widać, że opóźnienia One UI 7 mocno odbiły się na wszystkich mobilnych produktach Samsunga i firma stara się teraz jakoś to naprawić. Z jednej strony dopiero ruszyło udostępnianie stabilnej wersji dla smartfonów i tabletów, z drugiej trwają intensywne prace nad One UI 8. Do tego dochodzi jeszcze niepewna kwestia aktualizacja dla smartwatchy, co w połączeniu z brakiem oficjalnych wieści tworzy nam dość chaotyczny obraz całego procesu.

Czytaj też: One UI 8 naprawia niedociągnięcia „siódemki”. Idealnie na premierę nowych składaków

Miejmy nadzieję, że One UI 8 przyniesie tutaj jakąś stabilizację i naprawi nadszarpnięte zaufanie użytkowników, choć czy tak się stanie, musimy jeszcze zaczekać. Warto również pamiętać, że po tej wersji systemu raczej nie powinniśmy spodziewać się dużych zmian. Ze względu na przyspieszony cykl wydawniczy „ósemka” może zostać potraktowana jak One UI 7.1 z inną iteracją, co również miałoby sporo sensu. Co natomiast z One UI 8 Watch? Tutaj ciężko spekulować, ponieważ nadal nie ma pewności, na jakim Wear OS Samsung oprze tę nakładkę. Jeśli na najnowszej wersji, to zmian i ulepszeń powinno być naprawdę sporo.