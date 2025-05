Funkcje znane z Galaxy S25 debiutują w tańszych smartfonach Galaxy A

Samsung integruje Gemini z budżetową serią Galaxy A

Samsung rozpoczął wdrażanie majowej aktualizacji dla swoich najnowszych smartfonów z serii Galaxy A, obejmującej modele Galaxy A56, A36 i A26. Najbardziej znaczącą nowością jest nowa funkcja bocznego przycisku, który teraz umożliwia użytkownikom szybkie uruchomienie asystenta Gemini.

Dotychczas funkcja przytrzymania bocznego przycisku w celu aktywacji Gemini była zarezerwowana wyłącznie dla urządzeń z flagowej serii Galaxy S. Na szczęście, zgodnie z wcześniejszymi obietnicami Samsunga, majowa aktualizacja rozszerza tę wygodną opcję na bardziej przystępną cenowo linię Galaxy A. Warto jednak pamiętać, że choć aktualizacja zmienia domyślne zachowanie bocznego przycisku, użytkownicy nadal mają możliwość przypisania do niego funkcji Bixby, jeśli preferują starszego asystenta.

Na tym nie koniec, bo właściciele tych modeli dostaną też dostęp do rozszerzonych możliwości Gemini poprzez interakcje asystenta AI z aplikacjami systemowymi Samsunga, takimi jak Kalendarz, Notatki, Przypomnienia i Zegar. Podobnie jak we flagowych modelach Galaxy, użytkownicy mogą teraz wykonywać zadania w tych aplikacjach za pomocą głosowych kierowanych do Gemini, wypowiadanych w języku naturalnym.

Dodatkowo, w ramach tej aktualizacji, model Galaxy A56 otrzymuje również majową łatkę bezpieczeństwa, więc tym bardziej warto zainstalować tę kompilację, by utrzymać poziom zabezpieczeń na najwyższym poziomie.

Dobrze wiedzieć, że Samsung skupia się obecnie nie tylko na wdrażaniu One UI 7 i Androida 15 na starszych urządzeniach, ale też dba o to, by najnowsze modele – nawet te z niższej półki – otrzymywały regularne aktualizacje. Udostępnienie kolejnych funkcji Gemini dla przystępnej cenowo serii Galaxy A stanowi znaczący krok w kierunku rozszerzenia dostępności narzędzi AI poza flagowce, a co za tym idzie – do szerszego grona odbiorców. Jednocześnie pokazuje nam to, że firma dąży do tego, aby sztuczna inteligencja stała się integralną częścią doświadczenia użytkowników na różnych półkach cenowych.

Południowokoreański gigant nie potwierdził tego, ale możemy się również spodziewać, że funkcje te mogą zostać udostępnione również na inne tańsze urządzenia, takie jak Galaxy A55 czy serię Galaxy Tab S10 FE, która niedawno debiutowała na rynku. Są to jednak tylko przypuszczenia, więc musimy poczekać, aż firma oficjalnie je potwierdzi.