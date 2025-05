Kondycja baterii w Androidzie 16? Zapomnij, jeśli masz starszego Pixela

Google ogranicza funkcję kondycji baterii w Androidzie 16 do najnowszych Pixeli

Choć szczegóły dotyczące Androida 16 zostaną prawdopodobnie ujawnione podczas konferencji Google I/O, już teraz wersje beta oprogramowania zdradzają niektóre z jego kluczowych funkcji. Wśród nich znalazły się właśnie nowe możliwości związane z kondycją baterii. Głównym elementem jest wskaźnik wyświetlany na górze strony ustawień baterii, prezentujący aktualną maksymalną pojemność baterii telefonu jako procent pierwotnej pojemności nowej baterii. Przykładowo, wartość 93% oznacza, że pełne naładowanie Twojego telefonu odpowiada 93% naładowania identycznej, nowej baterii.

System informuje również, czy kondycja baterii jest normalna, czy też wskazuje na szybsze niż oczekiwane zużycie. Dodatkowo, udostępnia linki do artykułów z poradami, jak dbać o baterię, aby przedłużyć jej żywotność. Choć nowe narzędzia nie wprowadzają dodatkowych mechanizmów ochrony baterii (takich jak asystent kondycji baterii w Google Pixel 8a), z pewnością będą pomocne w zrozumieniu, dlaczego dbanie o baterię jest ważne, oraz dostarczą praktycznych wskazówek.

Niestety, jak wynika z raportu o błędach w wersji beta Androida 16 (za Android Police), Google potwierdziło, że ta funkcja, która jest obecnie “wspierana w Beta 3 na produktach Pixel 8a i Pixel 9, w tym 9 Pro Fold”, nie będzie dostępna na starszych urządzeniach Pixel ze względu na “ograniczenia produktowe”.

Oczywiście to normalne, że firmy ograniczają pewne funkcje do nowszych/mocniejszych urządzeń. Widzimy to zresztą cały czas w świecie Androida i zwykle jest to robione z oczywistego powodu. Na przykład, Samsung Galaxy A35 nie ma wszystkich funkcji Galaxy AI. Dlaczego? Ponieważ jego budżetowy chipset Snapdragon 6 Gen 3 po prostu nie jest w stanie ich obsłużyć. Google też to zrobił z Pixel 8a, który mając mniej pamięci RAM, musiał dostać okrojony model Gemini Nano, pozbawiony niektórych funkcji. Ograniczenia sprzętowe są więc całkowicie zrozumiałym powodem takich decyzji.

Jednak w tej sytuacji mówimy o podstawowej funkcjonalności. Kondycja baterii to jedna z najprostszych funkcji oprogramowania – to po prostu nowa opcja w aplikacji ustawień. Cała strona kondycji baterii składa się z: aktualnej pojemności baterii telefonu (i informacji, czy jest normalna, czy nie), artykułów o kondycji baterii oraz ustawień optymalizacji ładowania. To wszystko. Jakie mogą być więc „ograniczenia produktowe”, które nie pozwalają na rozszerzenie dostępności funkcji?

Przypomnijmy również, że Google pracuje nad nią przynajmniej od grudnia 2023 roku (a raczej wtedy natrafiono na wzmianki o niej w kodzie). Jest to ten sam rok, w którym wydano nie tylko serię Pixel 8, ale też model Pixel 7a. Dodatkowo, Pixel 8a będzie obsługiwał funkcję, ale flagowce z tym samym układem, debiutujące tylko nieco wcześniej, już nie. Trudno odnaleźć w tym jakikolwiek sens, zwłaszcza że funkcja taka jak kondycja baterii jest najbardziej przydatna w telefonach, które mają kilka lat. Właściciele tych najnowszych prawdopodobnie jeszcze nie muszą się martwić takimi rzeczami, podczas gdy posiadacze Pixeli 8, Pixeli 7 czy Pixeli 6 mogliby na tym bardzo skorzystać.

Trudno się dziwić, że użytkownicy starszych urządzeń producenta są mocno zirytowani i narzekają, bo jest na co. Google obiecuje siedem lat aktualizacji, jednak ogranicza dostępność nawet tak podstawowych funkcji, a co będzie dalej?