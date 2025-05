Te urządzenia Samsunga nie otrzymają One UI 8 – sprawdź, czy Twój model jest na liście

One UI 8: Kto zostanie na lodzie?

Po początkowych opóźnieniach we wdrażaniu One UI 7, Samsungowi udało się przyspieszyć ten proces. Dzięki temu w ciągu miesiąca aktualizacja trafiła już na dziesiątki urządzeń Galaxy, a cały proces powinien zakończyć się w przyszłym miesiącu. Jednocześnie firma pracuje nad kolejną wersją nakładki, czyli One UI 8. Plotki wskazują, że program beta ruszy jeszcze w tym miesiącu, natomiast oprogramowanie będzie już dostępne w nadchodzących Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7.

Gigant jak na razie milczy na temat tej wersji, dlatego możemy opierać się jedynie na doniesieniach i przeciekach, które jednak dają nam już pewne wyobrażenie o tym, czego możemy się spodziewać. One UI 8 nie będzie tak rewolucyjną aktualizacją jak One UI 7 i w zasadzie można ją traktować raczej jako wersję 7.1, tylko z inną nazwą. Mimo wszystko czeka nas kilka ulepszeń, które będą obejmować m.in. rozwinięcie możliwości Now Bar, usprawnione podsumowania filmów i kilka innych zmian, w tym również dalszy rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Znacznie więcej przyniesie nam Android 16, który w tym roku zapowiada się na naprawdę sporą aktualizację. Chociaż Samsung wystartuje bardzo szybko, to nie będzie liderem, ponieważ kilku innych producentów, w tym Xiaomi, OnePlus, Oppo, Vivo i Realme, już udostępniło wersje beta Androida 16 dla swoich urządzeń. Mimo wszystko, patrząc przez pryzmat obecnie wdrażanej wersji, to i tak możemy się cieszyć z tak sprawnego podejścia. To wskazuje, że opóźnienia, z jakimi wcześniej w tym roku zmagał się gigant, były jedynie jednorazową wpadką.

Z racji, że One UI 8 pojawi się tak szybko po wdrożeniu One UI 7, wiele osób może czuć się zdezorientowane, bo w przeciągu zaledwie trzech miesięcy dostaniemy dwie iteracje systemu. W dodatku, w przeciągu ostatnich kilku lat Samsung zmieniał politykę aktualizacji w stosunku do flagowców oraz niektórych modeli z niższej półki, dlatego dobrze jest wcześniej wiedzieć, czy nasze urządzenie załapie się jeszcze na aktualizację do nowego oprogramowania.

Serwis Gizmochina przygotował listę, opierającą się na dotychczasowej polityce aktualizacji oprogramowania dla poszczególnych modeli. Oczywiście Samsung może wprowadzić jeszcze jakieś zmiany i np. przedłużyć wsparcie dla niektórych urządzeń, jak to miało miejsce np. z Galaxy S20. Jeśli jednak tego nie zrobi, poniższa lista powinna całkiem dobrze pokrywać się z rzeczywistością.

Lista urządzeń Samsunga niekompatybilnych z One UI 8:

Seria Galaxy S:

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

Seria Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Seria Galaxy Tab:

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Seria Galaxy A:

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Seria Galaxy M: