iOS 18.5 już dostępny. Na pokładzie nowe funkcje i ponad 30 kluczowych poprawek bezpieczeństwa

iOS 18.5 z ważnymi zmianami

Jeśli chodzi o nowe funkcje, jedną z najbardziej godnych uwagi jest zmiana dotycząca Czasu przed ekranem. Ta funkcja umożliwia rodzicom kontrolowanie sposobu, w jaki ich dziecko korzysta z iPhone’a, pozwalając na ustawianie limitów dostępu do aplikacji i innych opcji. Teraz rodzice będą otrzymywać powiadomienie, jeśli ich dziecko pomyślnie wprowadzi kod, aby usunąć ograniczenia Czasu przed ekranem.

Ponadto, iOS 18.5 wprowadza obsługę satelitarnych usług komórkowych – takich jak współpraca T-Mobile ze Starlinkiem – na iPhone’a 13, który wcześniej nie był kompatybilny z tymi funkcjami. Apple dokonał również poprawek w aplikacji Mail, aby ułatwić odnalezienie kilku często używanych elementów sterujących, wcześniej niewygodnie ukrytych i powodujących irytację użytkowników. Aplikacja Ustawienia teraz wyraźniej wyświetla informacje o AppleCare+, a Apple udostępnił również nową tapetę “Pride Harmony” dla swoich urządzeń, jak to zresztą zwykle robi w tym okresie.

iOS 18.5 jest jednak istotny nie ze względu na te kilka nowości, ale wspomniane wcześniej poprawki bezpieczeństwa, które pomogą chronić nasze urządzenie. Wiele poprawek wymienionych na stronie internetowej Apple ma na celu uniemożliwienie hakerom dostępu do twoich prywatnych danych. Na przykład, jedna łatka uniemożliwia atakującym z fizycznym dostępem do iPhone’a i aplikacji Notatki przeglądanie dokumentów na ekranie blokady. Inna naprawia lukę, która mogłaby pozwolić złośliwym aktorom na podsłuchiwanie usuniętych nagrań rozmów.

Aktualizacja rozwiązuje też problem, który nie zawsze prawidłowo wyciszał FaceTime (co mogło ujawnić poufne informacje podczas rozmowy), a historia połączeń z usuniętych aplikacji nie będzie już wyświetlana w wyszukiwarce Spotlight. Wzmocniono również bezpieczeństwo Bluetooth, a udostępnianie dokumentów iCloud zostało zabezpieczone, aby uniemożliwić atakującym udostępnianie folderów bez uwierzytelnienia. Dostępne są również poprawki dla WebKit, ataków typu “odmowa usługi” (DoS), błędów Core Graphics, luk związanych z przekroczeniem zakresu i innych. Co ciekawe, iOS 18.5 zawiera również pierwszą znaną poprawkę dla nowego chipu modemu Apple C1, który jest obecnie dostępny tylko w iPhonie 16e. Tam iOS 18.5 uniemożliwia hakerom, którzy dostali się do twojego operatora sieci bezprzewodowej, dostęp do ruchu sieciowego.

Dobra wiadomość jest taka, że żadna z luk i podatności, które Apple załatał, nie była jeszcze aktywnie wykorzystywana, w przeciwieństwie do poprawek wydanych w iOS 18.3.2 i iOS 18.4.1. Jednak mimo tego lepiej jak najszybciej zainstalować nowe oprogramowanie, by uchronić się przed ewentualnymi zagrożeniami.