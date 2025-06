Nowy kształt, te same możliwości — Amazfit Active 2 Square oficjalnie

Amazfit Active 2 Square – co oferuje?

Strategia powrotu do kwadratowego designu nie jest nowością dla Zepp Health. Oryginalny Amazfit Active miał kwadratową kopertę, a jego następca postawił na okrągły projekt. Tymczasem nie trzeba było długo czekać na kolejną zmianę, choć tym razem nie mamy do czynienia z nową generacją a po prostu wariantem o nazwie Active 2 Square. Zegarek niedawno pojawił się w dokumentach rejestracyjnych, co wskazywało na rychłą premierę, która właśnie nastąpiła.

Czytaj też: Już nie musisz zamykać WhatsAppa, by wygenerować obrazy za pomocą ChatGPT

W odróżnieniu od standardowego Active 2, model Active 2 Square wyróżnia się kwadratowym, 1,75-calowym wyświetlaczem AMOLED z zaokrąglonymi rogami. Ekran ten cechuje się imponującą jasnością szczytową na poziomie 2000 nitów, rozdzielczością 390×450 pikseli oraz ochroną w postaci szkła szafirowego. Panel otacza polerowana stal nierdzewna, a dostępne warianty pasków pozwalają na zmianę estetyki zegarka z typowo sportowej na bardziej elegancką, dopasowaną do każdej okazji.

Czytaj też: Seria Galaxy Watch 8 z nowym wyglądem. Nie każdemu przypadnie on do gustu

Amazfit deklaruje, że Active 2 Square może wytrzymać do 10 dni na jednym pełnym ładowaniu przy typowym użytkowaniu. W przypadku intensywnego korzystania czas ten skróci się do 5 dni, a z włączonym GPS – do 21 godzin.

Czytaj też: Xiaomi Smart Band 10 – premiera coraz bliżej

Na pokładzie znajdziemy najnowszy sensor BioTracker 6.0, wspierany przez żyroskop, czujnik światła otoczenia, barometr i akcelerometr. Urządzenie działa na systemie Zepp OS 4.5 z asystentem głosowym Zepp Flow AI, oferującym szeroki zakres funkcji zdrowotnych, takich jak monitorowanie tętna, nasycenia krwi tlenem (SpO2), poziomu stresu i temperatury skóry. Do innych godnych uwagi funkcji należą: obsługa GPS, Bluetooth 5.2 z wbudowanym mikrofonem i głośnikiem do prowadzenia rozmów Bluetooth, a także wodoodporność 5ATM. Algorytmy PulsePrecision oraz RestoreIQ znacząco poprawiają dokładność pomiarów tętna (do poziomu Amazfit T-Rex 3) oraz snu. W porównaniu do poprzedniej generacji, nowy model zyskał barometr (dla dokładnych pomiarów wysokości i wsparcia nowych sportów, takich jak narciarstwo), akcelerometr i żyroskop (do precyzyjnego rozpoznawania snu i ruchu) oraz czujnik światła otoczenia (dla optymalnego wyświetlania w różnych warunkach oświetleniowych).

Dla entuzjastów fitnessu, Amazfit Active 2 Square wspiera ponad 160 trybów treningowych, w tym oficjalny tryb HYROX Race, inteligentny tryb Treningu Siłowego (automatycznie wykrywający ćwiczenia, liczący powtórzenia, serie i czas odpoczynku) oraz nowe sporty zimowe, takie jak narciarstwo. Dzięki obsłudze pięciu systemów satelitarnych, użytkownicy mogą łatwo nawigować, importując mapy offline i pliki tras z nawigacją zakręt po zakręcie – widoczną na ekranie lub nadawaną przez wbudowany głośnik/słuchawki Bluetooth. Integracja z Zepp Coach™ zapewnia spersonalizowane plany treningowe dla biegaczy, a mini aplikacja Wild.AI oferuje kobietom spersonalizowane statystyki wellness związane z ich cyklem menstruacyjnym i hormonalnym.

Czytaj też: Bezpieczeństwo kosztem żywotności? Google zmniejszy baterię w smartfonach Pixel 6a

Smartwatch jest już dostępny na globalnym rynku w cenie 149,90 euro, czyli około 640 zł.